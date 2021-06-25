"Много времени провел под седацией": Алибасов о накачанном транквилизаторами отце

На днях вышла в эфир передача "Секрет на миллион", в которой появился Бари Алибасов. Его коллега заявил, что продюсер был "как в тумане".

Музыкант и солист группы "На-На" Владимир Политов заявил после программы на НТВ, что продюсер коллектива Бари Алибасов был как будто все время под транквилизаторами. Поклонники забеспокоились, уж не пичкают ли прославленного шоумена таблетками ради чьей-то выгоды. "Дни.ру" связались с сыном продюсера – Бари Алибасовым младшим.

Он рассказал, что отец действительно проходит терапию. Однако это связано с долгим лечением, которое он проходит с 2019 года. Что касается таблеток, то сейчас Бари Алибасов не принимает даже обезболивающих, так как это может негативно сказаться на его мозге. Семья всячески пытается сберечь нервную систему Алибасова, которая и так пошатнулась.

"У нас сейчас действительно есть спор врачей. Врачи в больнице предлагают ему обезболивающие от болей в ноге, а другой доктор говорит ни в коем случае, это будет ухудшать работу головного мозга и лечит его уколами в позвоночник", – рассказал Бари Алибасов младший.



Сын Бари Алибасова добавил, что с Владимиром Политовым у его семьи прекрасные отношения. Недавно подопечный подарил Алибасову дорогостоящий корсет от всей группы "На-на", на который у семьи не хватило денег.

"Слова Володи по поводу транквилизаторов – это можно сказать про 19-й год, когда папа лечился в больнице Алексеева. У него были сильнейшие ожоги пищевода после крота и негативные последствия на головной мозг. Он много времени проводил под седацией, которая спасла ему желудок и вывела его из состояния отравления через год, когда его спаивали по ночам друзья с непонятной целью. Тогда седация негативно сказывалась на его мозге, пока другие травмы лечились. Даже сейчас, когда мы делаем ему операции на ноге, мы делаем местный наркоз, потому что общий наркоз приведет папу в очередное ухудшение памяти", – заключил Алибасов в беседе с "Дни.ру".