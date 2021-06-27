Алибасов в ужасе из-за устроенной поклонницей кровавой резни

Участник группы "На-На" Владимир Политов поделился шокирующей историей, случившейся на почве ревности.

Певец принял участие в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Он рассказал как в свое время одна из безумных фанатов жестоко убила знакомую, приревновав ее к нему.

Обе девушки были влюблены во Владимира Политова. И одна, и вторая жаждали завоевать сердце красавчика. Тогда поклонница решила расправиться с соперницей. Сначала она подсыпала в напиток приятельницы яд, потом изрезала подругу и принялась ее душить.

Вокалисты коллектива и его основатель Бари Алибасов были шокированы трагедией. Фанатку посадили за убийство в тюрьму на девять с половиной лет. Владимир Политов с ужасом ожидает скорого освобождения женщины.

Как писали "Дни.ру", музыкант заявил после программы, что продюсер был как будто все время под транквилизаторами. После этого сын Бари Алибасова признался, что его отец действительно проходит терапию. Но это связано с долгим лечением, которое продолжается с 2019 года. Что касается таблеток, то сейчас Бари Алибасов не принимает даже обезболивающих, поскольку это может негативно сказаться на его мозге.

