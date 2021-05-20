"Это был продуманный шаг": изувечившую себя дочь Борисовой вывели на чистую воду

На днях Дана Борисова сообщила о том, что ее дочь нанесла себе увечья.

Артистка в личном блоге продемонстрировала запятнанную кровью одежду 13-летней Полины и призналась, что с девочкой это происходит уже не первый раз. Звезда подробно рассказала о состоянии ребенка, не забыв при этом наложить на жуткие кадры фильтры и смайлики.

Дана Борисова отметила, что психологи и психиатры, которые работали с наследницей последние несколько месяцев, не видят у нее суицидальных наклонностей. С мнением врачей согласна психолог и экстрасенс Мирослава Коллавини. В беседе с "Дни.ру" специалистка отметила, что знакома с Даной Борисовой и общалась с ее дочерью.

"Девочка там тоже очень сложная. Она с твердой волей, с жесткой жизненной позицией. Это желание навредить не себе, а людям, которые за тебя ответственны. Не привлечь внимание, а наказать", – подчеркнула психолог.

По словам собеседницы "Дни.ру", Полина с детства понимала, чего хочет. Она добавила, что у наследницы Даны Борисовой прекрасная логика и понимание того, как манипулировать окружающими.

"Если она это сделала, скорее всего, это был продуманный шаг, вряд ли она собиралась вредить себе так, чтобы это было непоправимо", – заявила Мирослава Коллавини.

При этом психолог не отрицает, что подобный "перформанс" мог произойти и в силу возраста, все-таки подростковые гормональные перепады никто не отменял.

В беседе с "Дни.ру" специалистка дала оценку и поведению Даны Борисовой, которая незамедлительно поделилась подробностями ЧП в своем инстаграм-аккаунте. "Она личность-демонстратор. Если бы она не была звездой телеэкрана, то ходила бы по подружкам и рассказывала там. Это внутренняя потребность человека публично обсудить, получить эмоциональную подпитку. С этим у нее проходит оценка и переваривание этой истории, проблемы", – рассказала Мирослава Колловини.

Как отметила собеседница "Дни.ру", за подобное Дану Борисову нельзя ни ругать, ни презирать – таким уж человеком она родилась.

"Вокруг нее должно быть это энергетическое поле, обмен энергией, переживаниями, она без этого зачахнет. Она всегда это делала", – добавила психолог.