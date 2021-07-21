"Сбылась моя мечта": Седокова выступила с важным заявлением

Анна Седокова заинтриговала поклонников. Певица призналась, что получила интересное предложение.

Артистка поделилась новостями в своем инстаграм-аккаунте. "Успела", – сообщила она. Анна Седокова рассказала, что сбылась ее мечта – исполнительницу взяли в жюри любимого шоу.

"Угадаете, в какое?", – предложила звезда фолловерам. Она добавила, что подсказку нужно искать в ее сторис. Некоторые предположили, что знаменитость говорит о шоу "Голос" Первого канала. Пока Анна Седокова не подтвердила, но и не опровергла этого.

Отметим, что на днях Анну Седокову заподозрили в беременности. Поводом стало видео, которое она разместила в соцсети. Придирчивые фолловеры заметили слегка выдающийся животик певицы и посчитали, что артистка ждет ребенка от молодого мужа – баскетболиста Яниса Тиммы. Но знаменитость не стала отвечать на подобные домыслы.

Напомним, у Анны Седоковой уже есть трое детей. У певицы успешно получается совмещать карьеру и воспитание наследников. Ранее певица поведала о финансовых трудностях супруга. Дело в том, что уже около года он не получает зарплату от своего спортивного клуба. При этом звезда отметила, что Янис Тимма сможет разрешить все свои проблемы. К тому же, по словам артистки, баскетболист уже подписал контракт с другим зарубежным клубом.