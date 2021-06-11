Седокова призналась в содержании мужа-миллионера

Певица рассказала о финансовых трудностях баскетболиста Яниса Тиммы. Уже около года он не получает зарплату от своего спортивного клуба.

Певица появилась в программе "Ночной контакт". В прошлом году она вышла замуж за популярного баскетболиста. Тогда они устроили шикарную свадьбу тайно, но событие позднее прогремело на всю страну. Теперь звезда честно призналась, что практически все это время она содержит мужа.

По мнению Анны Седоковой, отечественный баскетбол просто игнорирует потребности своих же игроков. Уже год супругу не платят зарплату. Изначально она была крайне воодушевлена его деятельностью и надеялась помочь в популяризации спорта, но теперь ее разочарованию нет предела.

Однако исполнительница убеждена, что подобные проблемы никак не могут сказаться на счастливой семейной жизни. Она отметила, что выходить замуж нужно за любимого человека, осознавая, что даже если ему не будут платить зарплату долгое время, то отношения останутся неизменно теплыми. "Должны любить его без зарплаты", – подчеркнула артистка.

Анна Седокова не сомневается, что так будет не всегда. Она уверена в том, что Янис Тимма сможет разрешить все свои трудности, и у него все будет хорошо. Звезда сообщила, что спортсмен уже подписал контракт с другим зарубежным клубом. Раскрывать подробности дива отказалась.

