"Катастрофа": вернувшаяся с отдыха Седокова жутко растолстела

Исполнительница призналась, что после перенесенной на курорте крапивницы дома ее ждала новая неприятность. Встав на весы, звезда увидела, что набрала аж шесть лишних килограммов. Анна Седокова и не подозревала, что так располнеет, отправляясь в жаркую страну.
Певица отметила, что именно так выглядит катастрофа. Артистка добавила, что намерена, во что бы то ни стало вернуться в форму и скинуть, в идеале, десять килограммов.
Знаменитость отдыхала в Греции с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой и двумя детьми. Напомним, из-за начавшейся сильной крапивницы тело знаменитости покрылось красными пятнами и начало ужасно опухать. У певицы случился отек Квинке, и спортсмену пришлось срочно делать супруге укол.
Ранее исполнительница рассказывала о денежных трудностях мужа. Мужчина уже почти год не получает зарплату от своего спортивного клуба. Но Анна Седокова уверена, что эти проблемы никак не могут повлиять на их счастливую жизнь.
Звезда убеждена, что Янис Тимма сможет разрешить свои трудности. Она отметила, что спортсмен уже подписал контракт с другим зарубежным клубом.
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