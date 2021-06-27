"Сделали сильный укол": Седокова жутко страдает от неизлечимой болезни

Анна Седокова поделилась своей проблемой с поклонниками. Дело в том, что обнаруженная у нее опасная болезнь прогрессирует.

В своем инстаграм-аккаунте певица поведала о приступах, которые мучают ее все чаще и становятся с каждым разом сильнее. Анна Седокова всеми силами старается побороть болезнь, но она отступать не собирается.

Уже несколько месяцев звезда страдает от крапивницы. Артистка страдает от приступов. Случившееся заставило знаменитость обратиться с молитвами к Богу. Певица рассказала, что на днях пережила самый острый приступ болезни.

Из-за крапивницы ее лицо надулось, глаза заплыли, а тело покрылось алыми зудящими пятнами. Анна Седокова призналась, что устала бороться с коварной напастью. Но сдаваться исполнительница не намерена. "Вчера сделали сильный укол", – поделилась звезда.

Анна Седокова отметила, что побывала в больнице на очищении организма. "Едем в храм", – поведала отчаявшаяся певица. Муж артистки, баскетболист Янис Тимма помогает супруге пережить тяжелый период, поддерживая ее во всем.

Также Анна Седокова призналась, что согласна с врачами, которые объясняют человеческие болезни психосоматикой. Певица полагает, что ее приступы связаны с тем, что она не может принять какую-то жизненную ситуацию и не может обрести гармонию с собой. Однако пока исполнительница не может понять, что именно ее гложет. Поклонники поддержали Анну Седокову и пожелали ей скорейшего выздоровления.