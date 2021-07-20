Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Англию: Что скажет королева?

Герцог и герцогиня Сассекские рассчитывают на благосклонность Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри намерены прибыть в резиденцию британских монархов.

4 июня 2021 года в королевской семье произошло знаменательное событие. У Елизаветы II появилась правнучка Лилибет Диана, которую Меган Маркл родила от принца Гарри. Уже наступила пора крестить малышку, в связи с чем герцоги Сассекские решили отправиться в Англию. Об этом таблоиду Daily Mail сообщил инсайдер.

Согласно традициям, таинство должно проходить в кругу близких родственников-монархов. Поэтому его планируется провести в Виндзорском замке, где более девяти веков располагается резиденция британских королей. Это будет первый визит Меган Маркл в Англию с тех пор, как она сложила властные полномочия вместе с супругом.

По словам источника, который близок к королевской семье, принц Гарри надеется на снисхождение знаменитой бабушки. "Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии", — отметил инсайдер, говоря о крестинах Лилибет Дианы. Остается ждать решения Елизаветы II, которую глубоко огорчило поведение Меган Маркл и ее нелестные высказывания о монархах в интервью Опре Уинфри.

Крестные родители маленьких членов королевской семьи традиционно объявляются заранее. Чаще всего это происходит утром в день крещения, обычно выбираются пожилые или иностранные родственники. Кому принц Гарри и Меган Маркл доверят эту миссию, пока остается загадкой.