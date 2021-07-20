Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Вторник
20 июля
Лента новостей
19:00
Арзамасова с округлившимся животом оголилась на потеху публике
18:59
Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Англию: Что скажет королева?
18:40
"Че-то накрыло": солист "Иванушек" шокировал россиян судорожным дерганием
18:20
Теряющий слух Корчевников взмолился о финансовой помощи
18:11
Популярная актриса Юлия Хлынина о проблеме: Забываю напрочь имена даже давно знакомых людей
18:03
В Петербурге умер подавившийся виноградом ребенок
17:48
Пугачева будет в шоке: вскрылись данные об оральном сексе Галкина с красоткой
17:45
Кончаловская натянула до ушей еле прикрывающий промежность купальник
17:11
"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности
17:10
Празднующая 80-летие Чурсина из "Угрюм-реки" объяснила свое исчезновение
16:51
Жуткие травмы: зверски избитого сына Пьехи срочно увезли в больницу
16:47
После смерти известно актера вдова раскрыла страшную тайну
16:36
Могила Панайотова оказалась рядом с покойной Началовой
16:26
"Много вина и чачи": что происходило за кадром нового сезона сериала "Сваты"
16:22
"Умолял ее переспать": Актер Рейнольдс потерял голову из-за сексапильной коллеги
16:20
Самый богатый человек в мире Джефф Безос отправился в космос
16:13
"Какие изгибы": Цискаридзе засняли полностью голым на улице
16:08
Развод после венчания и борьба за жизнь: как складывается судьба Бориса Корчевникова
16:00
"Боюсь": Водонаева после инсульта стремительно слепнет
15:47
Летевшего из Египта в Пермь пилота ослепили лазером
15:39
Стартовали съемки нового сезона сериала "Реальные пацаны": сюжет и когда премьера
15:30
"Трусы уже надоели": Пристыженная Волочкова спрятала промежность
15:30
"Иду против правил": обнародовано первое фото рожденного от суррогатной матери сына Рудковской
15:23
Официально: Бородина сделала окончательное заявление о разводе
15:13
Тимати решил отнять у Решетовой сына
15:05
"Она не ключевой персонаж": во МХАТе оправдались за Бузову
14:42
Низкий рост и полнота: Изнуренный онкологией Юдашкин заговорил о комплексах
14:38
Обнародованы данные о состоянии тяжелобольного Зейна из сериала "Клон"
14:38
Кадры сыновей Рудковской вызвали оторопь: Сколько понтов
14:34
Страшный рок на взлете: как погибла молодая звезда "Не могу сказать "прощай" Анастасия Иванова
14:28
"Мочалка на башке": Певцов опозорил вышедшую в свет жену
13:59
Стало известно о жутких последствиях ковида у Сотниковой
13:51
Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования
13:44
"Живу короткими отрезками": смертельно больной Юдашкин о борьбе с онкологией
13:37
Эрдоган намерен обсудить с Байденом признание Косово
13:32
"Следущий черед твой": Аршавину с Боней на руках напомнили об эффекте бумеранга
13:30
Стали известны подробности состояния госпитализированного Балуева
13:24
Ребенок получил ожоги глаз после похода в общественную баню в Саранске
13:18
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
12:51
Обнаженная Глюкоза выставила напоказ все прелести: Зачем одежда?
12:49
"Это произошло": Потрясенная смертельным диагнозом Пугачева испытала ужас
12:49
Впервые увидев, перестала дышать: обнародовано эмоциональное сообщение Карпович самому важному мужчине
12:40
"Негламурненько": Арзамасова показала "беременные" будни
12:40
Политолог Суздальцев предрек провал мечтающей о встрече с Путиным Тихановской
12:37
Мигранты устроили драку во дворе жилого дома в Подмосковье
12:19
В Подмосковье поймали серийного грабителя
12:10
Это конец: режиссер "Сватов" довел Кравченко и Кошмал до слез
12:01
Одинокая затворница: как сложилась жизнь звезды "Маленькой Веры"
11:56
За сутки в России 23 770 человек заразились коронавирусом
11:44
Кинут Украину, как Афганистан: советник главы Офиса Зеленского боится предательства со стороны США
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Англию: Что скажет королева?

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Англию: Что скажет королева?

Герцог и герцогиня Сассекские рассчитывают на благосклонность Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри намерены прибыть в резиденцию британских монархов.
прочитано 390 раз

4 июня 2021 года в королевской семье произошло знаменательное событие. У Елизаветы II появилась правнучка Лилибет Диана, которую Меган Маркл родила от принца Гарри. Уже наступила пора крестить малышку, в связи с чем герцоги Сассекские решили отправиться в Англию. Об этом таблоиду Daily Mail сообщил инсайдер.

ПО ТЕМЕ

Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Согласно традициям, таинство должно проходить в кругу близких родственников-монархов. Поэтому его планируется провести в Виндзорском замке, где более девяти веков располагается резиденция британских королей. Это будет первый визит Меган Маркл в Англию с тех пор, как она сложила властные полномочия вместе с супругом.

По словам источника, который близок к королевской семье, принц Гарри надеется на снисхождение знаменитой бабушки. "Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии", — отметил инсайдер, говоря о крестинах Лилибет Дианы. Остается ждать решения Елизаветы II, которую глубоко огорчило поведение Меган Маркл и ее нелестные высказывания о монархах в интервью Опре Уинфри.

Крестные родители маленьких членов королевской семьи традиционно объявляются заранее. Чаще всего это происходит утром в день крещения, обычно выбираются пожилые или иностранные родственники. Кому принц Гарри и Меган Маркл доверят эту миссию, пока остается загадкой.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 18:59 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жаль, такая молодая": Кончаловский показал распластанную на столе побелевшую дочь

Режиссер шокировал народ снимком наследницы
Шоу-бизнес

Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез

Она перенесла несколько операций
Шоу-бизнес

Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования

Скандал продолжается
Шоу-бизнес

"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление

Певица переживает за фигуру

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+