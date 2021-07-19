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Шоу-бизнес
Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что

Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что

Принц Гарри и Меган Маркл тратят очень много.
прочитано 842 раза

Чуть более года назад герцоги Сассекские сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Меган Маркл и принц Гарри хотели свободы, конфиденциальности и независимости в финансовых вопросах. Ходили слухи, что королева Елизавета II до переезда пары в США полностью контролировала жизнь четы и траты в том числе.

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У Гарри и Меган для начала новой жизни был капитал – довольно небольшой по меркам монархов. На счетах Маркл располагалось порядка пяти миллионов долларов – это деньги, которые она заработала, снимаясь в сериале "Форс-мажоры". Гарри хранил в банке 40 миллионов долларов, которые унаследовал после смерти мамы – принцессы Дианы.

Эксперты посчитали, что за год самостоятельной жизни семья внука королевы израсходовала 19 миллионов долларов. Куда пошли эти деньги – пока малопонятно.

Сообщается, что Меган и Гарри много тратят на безопасность. За охрану пара отдала чуть больше четырех миллионов. Между тем поговаривают, что услуги секьюрити супругам на самом деле все еще оплачивает королева.

Деньги на роскошное жилье в США герцоги Сассекские взяли в банке. Бывшая актриса и принц оформили в ипотеку 9,5 миллионов долларов. Теперь со счетов семейства списывается по 475 тысяч долларов ежегодно. 300 тысяч долларов знаменитости потратили на прислугу и поддержание порядка на территории их поместья.

Кроме того, на Меган Маркл и принце Гарри висит долг за ремонт коттеджа "Фрогмор", расположенного на территории Виндзорского поместья королевы. Этот дом супруги получили после свадьбы и освободили после переезда в США. На реставрацию этого особняка британская казна потратила два миллиона долларов. Сложив с себя полномочия Гарри решил вернуть государству деньги за ремонт.

Интересно, что до недавнего времени герцоги Сассекские получали помощь от принца Чарльза. Отец принца Гарри, по слухам, за год отправил семейству из своего кармана 3,15 миллионов долларов. Теперь эти дотации прекратились.

Если отбросить слухи об оплате охраны и сплетни о помощи принца Чарльза, на содержание дома, ипотечные платежи, безопасность и уборщиц супруги Сассекские потратили всего лишь чуть более пяти миллионов долларов. "На что же ушла колоссальная сумма в 19 миллионов долларов?" – интересуются поклонники пары, пытаясь свести дебет и кредит. Фанаты подозревают, что вырвавшиеся из-под опеки королевы Меган Маркл и принц Гарри просто-напросто спустили деньги непонятно на что.

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Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Cbs/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 04:09 Источник: Peopletalk.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость795092
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Толку не будет никакого из их самостоятельности. Они ничего из себя не представляют, ничего не умеют и профессий нет ни у него, ни у неё. Третьеразрядная актриса абсолютно не востребована. А он просто пустой парень, ее марионетка. Облили помоями Королевскую семью , и чего они добились? Потеряли свою репутацию . И все. И никому не нужны.
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