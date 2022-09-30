Елизавета II королева Великобритании

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Царствующая королева Соединенного Королевства с 1952 года, взошла на престол в возрасте 25 лет после кончины отца, короля Георга VI. Считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.

Ее Величество происходит из Виндзорской династии. При рождении она стала принцессой Йоркской и была третьей в линии наследования короны после своего дяди Эдуарда, принца Уэльского (будущего короля Эдуарда VIII) и отца. Поскольку принц Эдуард был достаточно молод и, как считалось, должен был жениться и завести детей, Елизавета не рассматривалась как реальный кандидат на трон. Однако Эдуард был вынужден отречься от престола спустя 11 месяцев после смерти Георга V в 1936 году. Королем стал принц Альберт (Георг VI), а 10-летняя Елизавета стала наследницей престола и переехала с родителями из Кенсингтона в Букингемский дворец.

В детстве и юности Елизавета получила хорошее домашнее образование, в основном гуманитарной направленности – изучала историю, правоведение, религиоведение, искусствоведение, французский язык. С юных лет принцесса интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой.

В 21 год Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Спустя год после свадьбы, в 1948-м, появился на свет сын четы, принц Чарльз, а 15 августа 1950-го – дочь, принцесса Анна. В 1960 году королева родила второго сына, принца Эндрю, a в 1964-м – третьего, принца Эдуарда.

На время ее правления выпадал очень широкий период британской истории: завершился процесс деколонизации, что ознаменовалось окончательным распадом Британской империи и ее трансформацией в Содружество наций. Можно отметить и другие события, такие как длительный этнополитический конфликт в Северной Ирландии, Фолклендская война, войны в Ираке и Афганистане.

О королеве сняты десятки художественных и документальных фильмов, но сама она за все время правления не дала ни одного интервью. Елизавете II установлены несколько памятников в Канаде и Великобритании. Ее образ запечатлен на почтовых марках и монетах Банка Англии. Имя монарха носят остров в Северном Ледовитом океане и земли в Антарктике.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Похоронена в семейном склепе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.