А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина

По мнению инсайдера, для знаменитой пары самое трудное – это жить двойной жизнью. Красивая картинка в обнимку с женой и детьми для СМИ и фанатов – всего лишь прикрытие для телеведущего, считает Александр.
Промоутер считает, что Максим Галкин и певица не раскрывают всей правды, чтобы не потерять имидж гармоничной счастливой семьи и, соответственно, больших заработков. Инсайдер убежден, что если люди примут звезд такими, какие они есть на самом деле, обществу станет лучше.
При этом он отметил, что любые перемены страшат. По словам источника, жена просит его не рассказывать ей о том, что он знает. После откровений Александра женщина не может смотреть телевизор и верить в то, что там показывают.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Знакома пара была с 2001 года. В 2013 году у звездной четы от суррогатной матери на свет появились близняшки Лиза и Гарри. А через четыре года юморист и певица обвенчались.
Отметим, Максим Галкин очень активно ведет свой инстаграм-аккаунт, в котором всегда демонстрирует семейную идиллию. Шоумен много времени уделяет воспитанию детей, за что россияне считают его идеальным отцом.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?