"До сих пор не верится": Панайотов страдает из-за тяжелой утраты

Популярный певец Александр Панайотов не смирился с кончиной коллеги по цеху Юлии Началовой. Артист тоскует по подруге.

Панайотов и Началова много лет были добрыми друзьями. Артистов связывала общность взглядов и любовь к музыке. Александр и Юлия часто выступали совместно. Самые известные дуэты знаменитостей – это "Формула любви" и "Помнишь ли ты".

В личном "Инстаграм" Александр Панайотов опубликовал архивный снимок. Артист запечатлен вместе с Юлией Началовой. Певица, прильнув к спине приятеля, нежно обнимает его за талию.

"Miss you", – написал вокалист, что в переводе с английского: "Скучаю по тебе". Спустя полтора года после кончины Юлии Александр все еще переживает боль утраты.

Подписчики живо отреагировали на пост Панайотова. Многие пользователи Сети любили Юлию и ее творчество. "Необыкновенная❤️,до сих пор не верится ..ю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотка наша))Светлая и добрая душа)🙏🙏🙏💔💔навсегда в нашем сердце 😥😥всегда вспоминаем Юленьку))😥", – отмечали комментаторы.

Напомним, певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет. У артистки развился сильный абсцесс на ноге, повлекший заражение крови. Состояние знаменитости было осложнено хроническими заболеваниями: красной волчанкой и подагрой.

Ранее в интервью Александр Панайотов рассказывал, что Юлия Началова прожила очень непростую жизнь – судьба постоянно испытывала ее на прочность. "Сколько я ее помню, она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии, всегда какая-то напасть – то одна история, то другая, она всегда лечилась", – говорил вокалист. По словам артиста, Юлия в любой ситуации вела себя достойно, она не жаловалась и сохраняла положительный настрой.