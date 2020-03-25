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Пошла красными пятнами и без конца чесалась: раскрыты жуткие подробности последних дней Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О том, что певица Юлия Началова имела целый букет заболеваний, писали много. Сахарный диабет, волчанка, подагра, судачили даже об онкологии... Но только сейчас вскрылся недуг, который, как оказалось, больше всего изводил артистку.
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Спустя год после кончины Началовой вскрываются все новые и новые подробности ее состояния. Сколько же пришлось ей вынести, сколько она страдала!

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"У Юли был псориаз, – призналась одна из подруг артистки. – Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам, ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она молодая женщина, певица. Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была отказаться от них, потому как пятна были по всему телу, и их невозможно было скрыть".

Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание. Оно характеризуется высыпанием плоских бляшек розово-красного цвета различного диаметра. У Началовой организм был и без того ослаблен, поэтому псориаз, говорят, распространялся по телу стремительно.

В магазинах и шоурум звезда была вынуждена искать закрытые модели, дабы скрывать красные пятна. Особенно много их стало в последнюю зиму Юли. Тогда снимался проект перевоплощений с ее участием "Один в один!", и стилистам приходилось тяжело. Для участницы искали закрытые модели платьев, брючные костюмы

"Из-за того, что одежда была закрытой, Юля сильно потела, – цитирует подругу Началовой Sobesednik. – Пятна начинали чесаться. В общем, проблем ей псориаз доставил немало. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить". 

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. В свою очередь он начался из-за банальной мозоли на ноге.

Автор: 25 марта 2020, 08:31
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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