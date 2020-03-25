Пошла красными пятнами и без конца чесалась: раскрыты жуткие подробности последних дней Началовой

О том, что певица Юлия Началова имела целый букет заболеваний, писали много. Сахарный диабет, волчанка, подагра, судачили даже об онкологии... Но только сейчас вскрылся недуг, который, как оказалось, больше всего изводил артистку.

Спустя год после кончины Началовой вскрываются все новые и новые подробности ее состояния. Сколько же пришлось ей вынести, сколько она страдала!

"У Юли был псориаз, – призналась одна из подруг артистки. – Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам, ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она молодая женщина, певица. Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была отказаться от них, потому как пятна были по всему телу, и их невозможно было скрыть".

Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание. Оно характеризуется высыпанием плоских бляшек розово-красного цвета различного диаметра. У Началовой организм был и без того ослаблен, поэтому псориаз, говорят, распространялся по телу стремительно.

В магазинах и шоурум звезда была вынуждена искать закрытые модели, дабы скрывать красные пятна. Особенно много их стало в последнюю зиму Юли. Тогда снимался проект перевоплощений с ее участием "Один в один!", и стилистам приходилось тяжело. Для участницы искали закрытые модели платьев, брючные костюмы

"Из-за того, что одежда была закрытой, Юля сильно потела, – цитирует подругу Началовой Sobesednik. – Пятна начинали чесаться. В общем, проблем ей псориаз доставил немало. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить".

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. В свою очередь он начался из-за банальной мозоли на ноге.