Пошла красными пятнами и без конца чесалась: раскрыты жуткие подробности последних дней Началовой

Спустя год после кончины Началовой вскрываются все новые и новые подробности ее состояния. Сколько же пришлось ей вынести, сколько она страдала!
"У Юли был псориаз, – призналась одна из подруг артистки. – Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам, ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она молодая женщина, певица. Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была отказаться от них, потому как пятна были по всему телу, и их невозможно было скрыть".
Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание. Оно характеризуется высыпанием плоских бляшек розово-красного цвета различного диаметра. У Началовой организм был и без того ослаблен, поэтому псориаз, говорят, распространялся по телу стремительно.
В магазинах и шоурум звезда была вынуждена искать закрытые модели, дабы скрывать красные пятна. Особенно много их стало в последнюю зиму Юли. Тогда снимался проект перевоплощений с ее участием "Один в один!", и стилистам приходилось тяжело. Для участницы искали закрытые модели платьев, брючные костюмы
"Из-за того, что одежда была закрытой, Юля сильно потела, – цитирует подругу Началовой Sobesednik. – Пятна начинали чесаться. В общем, проблем ей псориаз доставил немало. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить".
Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. В свою очередь он начался из-за банальной мозоли на ноге.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Длинные волосы в 50
А вы смотрите Док Ток?
Как коронавирус на вас повлиял?
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Сами придумали этот коронавирус политики ,забыли ,что им всем под 70 лет,
Не могу забеременеть