Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

C 25 по 28 июля в Баку, на берегу Каспийского моря, уже в четвертый раз пройдет грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Его называют главным событием лета! В празднике примут участие более 200 топовых артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, Виктория Дайнеко, Александр Панайотов. Последний потряс коллег и поклонников на пре-пати фестиваля. Все обсуждали его худобу и спрашивали секрет этой чудесной диеты. Он лишь улыбался и говорил, что все дело – в любви.
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