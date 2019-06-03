Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

C 25 по 28 июля в Баку, на берегу Каспийского моря, уже в четвертый раз пройдет грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Его называют главным событием лета! В празднике примут участие более 200 топовых артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, Виктория Дайнеко, Александр Панайотов. Последний потряс коллег и поклонников на пре-пати фестиваля. Все обсуждали его худобу и спрашивали секрет этой чудесной диеты. Он лишь улыбался и говорил, что все дело – в любви.