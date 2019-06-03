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Июнь 3, 2019
просмотры: 123

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

567

C 25 по 28 июля в Баку, на берегу Каспийского моря, уже в четвертый раз пройдет грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Его называют главным событием лета! В празднике примут участие более 200 топовых артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс,  Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, Виктория Дайнеко, Александр Панайотов. Последний потряс коллег и поклонников на пре-пати фестиваля. Все обсуждали его худобу и спрашивали секрет этой чудесной диеты. Он лишь улыбался и говорил, что все дело – в любви.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Огромное спасибо тому, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/VWTIZF7 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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