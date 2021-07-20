Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования

Накануне в Мировом суде прошло первое заседание по делу о расторжении брака между Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым. Вместе они прожили шесть лет.

Суду предстоит не только расторгнуть брак знаменитостей, но и урегулировать ситуацию с общим ребенком возлюбленных. Также под вопросом до сих пор находится раздел имущества, но пока этот вопрос отложен на потом. На заседание никто из супругов не прибыл. Они отправили своих представителей.

Адвокаты подчеркнули, что их клиенты не возражают против расторжения брака. Сообщается, что Курбан Омаров также согласился на условия Ксении Бородиной, при которых дочь Теона остается жить с мамой. Однако он выдвинул свое требования. Бизнесмен намерен поддерживать общение с наследницей и всячески участвовать в ее воспитании.

По последним данным, жить ведущая пока остается в элитном загородном особняке, который семья приобрела несколько лет назад. Сама Ксения убеждала публику, что он был куплен на деньги мужа, но правду никто так и не раскрыл. Видимо, дива уверена, что претендовать на дом избранник не будет.

Инсайдеры рассказали, что пока Курбан Омаров и правда готов пожертвовать домом ради того, чтобы сохранить отношения с ребенком. Однако будет ли так продолжаться дальше, они не совсем убеждены. Многие полагают, что, если знаменитости и правда важна дочь, то свое решение он не изменит, так как основания для опасений у него есть. Считается, что он якобы все-таки ранее изменял супруге, а потому она может отказать ему в общении с Теоной.

