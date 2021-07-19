"Терпят друг друга ради детей": Метившая на место Бородиной звезда высказалась о разводе

Звезда группы "Тутси" Леся Ярославская проанализировала разрыв отношений. Певица вошла в роль Ксении Бородиной.

Когда шоу "Дом-2" только готовилось к выходу на экраны и еще не завоевало признание миллионов зрителей, начинающая артистка Леся Ярославская получила заманчивое приглашение. Звезде группы "Тутси" предложили стать ведущей телестройки вместе с Ксенией Собчак. Певица проходила пробы на то место, которое сейчас занимает Ксения Бородина.

Знаменитость отказалась от съемок в "Доме-2", но спустя много лет все-таки решилась примерить на себя роль телеведущей по просьбе издания StarHit. Леся Ярославская представила, что сидит на лобном месте вместо Ксении Бородиной и дает совет участнице проекта, которая перестала испытывать чувства к партнеру.

По мнению звезды группы "Тутси", женщине нужно решаться на разрыв отношений и развод, если она полюбила другого. "Я редко могу понять пары, которые терпят друг друга ради детей. Нет ничего хуже, когда в семье неприязнь и ссоры, а ребенок живет во всем этом", — объявила бывшая конкурентка Ксении Бородиной.

Возможно, у Леси Ярославской получилось бы стать полезным человеком на "Доме-2", ведь она много лет живет в любви с мужем, чего не скажешь про Ксению Бородину, которая разводится уже второй раз. Недавно подписчики осудили ведущую за то, что она дает в "Инстаграм" советы об отношениях, хотя сама наделена только горьким опытом. Теледива восприняла критику в штыки и порекомендовала россиянам не делать выводов о том, чего они не знают.