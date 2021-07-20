"Следущий черед твой": Аршавину с Боней на руках напомнили об эффекте бумеранга

Публика не упускает случая напомнить Андрею Аршавину о незавидной судьбе его бывших избранниц.

В последнее время имя известного футболиста в основном упоминают не в связи с его спортивными достижениями, а в скандальных разборках с бывшими женами. Сначала спортсмен оставил Юлию Барановскую, которая родила ему троих детей, и перестал общаться с наследниками. Затем мужчина женился на журналистке Алисе Казьминой, которая тоже родила ему дочь, но и с этой избранницей футболист впоследствии развелся. И если Барановской удалось построить собственную благополучную жизнь, то Казьмина сейчас страдает от тяжелой болезни. При этом Андрей Аршавин не спешит помогать бывшей жене да и с их общей дочерью, по словам Казьминой, общаться не спешит.

Многие россияне вслед за Алисой Казьминой обвиняют спортсмена во всех случившихся с женщиной бедах. Каждое новое фото Аршавина в "Инстаграм" для таких людей становится поводом напомнить футболисту о его вине, которой тот, впрочем, не признает. Накануне мужчина опубликовал новый снимок с собакой по кличке Боня или Бонечка, как ласково назвал ее спортсмен.

Пользователи, неравнодушные к судьбе бывших жен Аршавина, написали под снимком:

"Ты не заметил как бумеранг бьет? Алису за Юлию! Так вот следующий черед твой." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Третья жертва?)", "Опять женился?", "я думал ты кроме себя ,никого не любишь".

Также некоторые фолловеры решили пошутить над кличкой собаки, заметив, что Виктория Боня очень изменилась.

Сам спортсмен не стал отвечать на едкие комментарии. Судя по всему, он не считает себя виноватым в сложной судьбе бывшей жены. Что касается тяжелобольной экс-супруги Андрея Аршавина, то ей в последнее время становится хуже.