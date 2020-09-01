Биография Алисы Казьминой
Алиса родилась в Санкт-Петербурге. В 2005 году девушка заочно окончила Высшую школу журналистики при Санкт-Петербургском государственном университете, затем пробовала себя в качестве модели в Лондоне. Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Сергеевич Казьмин, в браке с ним у женщины родились сын Алексей и дочь Алиса. После развода дети остались жить с матерью.
Личная жизнь – отношения с Андреем Аршавиным
С Андреем Аршавиным Алиса Казьмина познакомилась в Лондоне. Пара долгое время скрывала свои отношения. В 2013 году они впервые вместе вышли в свет.
1 сентября 2016 года Казьмина и Аршавин поженились в Санкт-Петербурге. Алиса взяла фамилию второго мужа. На момент торжества женщина уже была в положении. В феврале 2017 года она родила дочь Есению.
В октябре 2017 года Алиса Аршавина заявила о желании развестись, но потом супруги помирились. В начале 2019 года Казьмина сообщила об уже состоявшемся разводе из-за многочисленных измен футболиста.
После развода Аршавин обвинил бывшую жену в том, что та украла у него крупную сумму денег, но Казьмина заявила, что могла распоряжаться деньгами как законная жена.