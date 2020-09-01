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Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

журналистка
Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)
  • Дата рождения: 7 июня 1982
  • Место рождения: Санкт-Петербург
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Дети: Алексей, Алиса, Есения

Биография Алисы Казьминой

Алиса родилась в Санкт-Петербурге. В 2005 году девушка заочно окончила Высшую школу журналистики при Санкт-Петербургском государственном университете, затем пробовала себя в качестве модели в Лондоне. Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Сергеевич Казьмин, в браке с ним у женщины родились сын Алексей и дочь Алиса. После развода дети остались жить с матерью.

Личная жизнь – отношения с Андреем Аршавиным

С Андреем Аршавиным Алиса Казьмина познакомилась в Лондоне. Пара долгое время скрывала свои отношения. В 2013 году они впервые вместе вышли в свет.

1 сентября 2016 года Казьмина и Аршавин поженились в Санкт-Петербурге. Алиса взяла фамилию второго мужа. На момент торжества женщина уже была в положении. В феврале 2017 года она родила дочь Есению.

В октябре 2017 года Алиса Аршавина заявила о желании развестись, но потом супруги помирились. В начале 2019 года Казьмина сообщила об уже состоявшемся разводе из-за многочисленных измен футболиста.

После развода Аршавин обвинил бывшую жену в том, что та украла у него крупную сумму денег, но Казьмина заявила, что могла распоряжаться деньгами как законная жена.

Интересные факты

  • В 2018 году Казьмина устроила скандал на борту самолета компании "Аэрофлот". Вместе с детьми и няней она была снята с рейса за неподчинение требованиям экипажа, а затем оштрафована за задержку рейса.
  • В начале 2021 года стало известно о серьезной болезни Казьминой – у женщины развился аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. В результате болезни у Казьминой провалился нос. В настоящее время болезнь продолжает прогрессировать.
  • Казьмина до сих пор продолжает судиться с бывшей свекровью – мама Андрея Аршавина пытается выселить ее из дома.

Казьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос

Казьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос
Алиса Аршавина (Казьмина) наконец-то завершила долгий и трудный путь восстановления после потери носа из-за аутоиммунного заболевания. Болезнь кардинально изменила жизнь модели.

Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали?

Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали?
Подруга Андрея Аршавина показала помолвочное кольцо подписчикам. В начале июня Андрея Аршавина заметили в компании эффектной шатенки на одном из пляжей Сочи.

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции
Разбившая чужую семью Алиса Казьмина (ныне Аршавина, – Прим. ред.) расплатилась за дурной проступок сполна. В погоне за счастьем она не уловила смысл простой русской поговорки: "Не тычь носа в чужое просо". Она покусилась на чужое счастье, а карма ей щелкнула по носу.

Аршавин решил избавиться от огромного дома: цена кусается

Аршавин решил избавиться от огромного дома: цена кусается
Это по сути дела даже не дом, а небольшой замок, прекрасно вписывающийся в архитектуру Санкт-Петербурга. Андрей Аршавин начал его обустраивать, когда еще находился в отношениях с Юлией Барановской. Впоследствии знаменитый футболист расстался с возлюбленной, подарившей ему троих детей.

В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику

В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику
Сепсис сильно изменил внешность красавицы Алисы. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина все же пытается выходить в люди. 1 сентября звездные родители привели своих детей на торжественные линейки, как и простые люди, далекие от популярности.

Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие
Именинница Алиса Казьмина весь день получала подарки и цветы. Кадры с празднования появились в Сети. В последнее время бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях.

"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина

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Мать Алисы Кузьминой предположила, что футболист даже не мучается от угрызений совести. За последние 10 лет вокруг личной жизни Андрея Аршавина прогремело немало скандалов.

Хирург дал прогноз на восстановление носа у Казьминой

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Врач рассказал о возможных последствиях болезни экс-жены Аршавина

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