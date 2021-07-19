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Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

  • Дата рождения: 7 июня 1982
  • Место рождения: Санкт-Петербург
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Дети: Алексей, Алиса, Есения

Биография Алисы Казьминой

Алиса родилась в Санкт-Петербурге. В 2005 году девушка заочно окончила Высшую школу журналистики при Санкт-Петербургском государственном университете, затем пробовала себя в качестве модели в Лондоне. Первым мужем Алисы был предприниматель Алексей Сергеевич Казьмин, в браке с ним у женщины родились сын Алексей и дочь Алиса. После развода дети остались жить с матерью.

Личная жизнь – отношения с Андреем Аршавиным

С Андреем Аршавиным Алиса Казьмина познакомилась в Лондоне. Пара долгое время скрывала свои отношения. В 2013 году они впервые вместе вышли в свет.

1 сентября 2016 года Казьмина и Аршавин поженились в Санкт-Петербурге. Алиса взяла фамилию второго мужа. На момент торжества женщина уже была в положении. В феврале 2017 года она родила дочь Есению.

В октябре 2017 года Алиса Аршавина заявила о желании развестись, но потом супруги помирились. В начале 2019 года Казьмина сообщила об уже состоявшемся разводе из-за многочисленных измен футболиста.

После развода Аршавин обвинил бывшую жену в том, что та украла у него крупную сумму денег, но Казьмина заявила, что могла распоряжаться деньгами как законная жена.

Интересные факты

  • В 2018 году Казьмина устроила скандал на борту самолета компании "Аэрофлот". Вместе с детьми и няней она была снята с рейса за неподчинение требованиям экипажа, а затем оштрафована за задержку рейса.
  • В начале 2021 года стало известно о серьезной болезни Казьминой – у женщины развился аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. В результате болезни у Казьминой провалился нос. В настоящее время болезнь продолжает прогрессировать.
  • Казьмина до сих пор продолжает судиться с бывшей свекровью – мама Андрея Аршавина пытается выселить ее из дома.

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