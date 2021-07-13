"Становится хуже и хуже": тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала справляться

Алиса Казьмина сейчас оказалась в крайне непростом положении. Она поделилась самым сокровенным.

Все средства бывшей жены Андрея Аршавина уходят на содержание детей и ее лечение. Напомним, некоторое время назад у журналистки был диагностирован аутоиммунный некроз, который полностью изменил лицо некогда красивой женщины. Она практически лишилась носа, а недавно пожаловалась и на проблемы с волосами.

Сейчас в жизни Алисы Казьминой появилась очередная трудность. Ее бывшая свекровь всеми силами старается выселить ее из особняка, в котором она проживала долгие годы вместе с детьми. Дива проиграла уже несколько судебных разбирательств, после чего ее обязали покинуть дом. Теперь она активно занимается поиском нового жилья для себя и наследников.

"Становится хуже и хуже", – охарактеризовала экс-возлюбленная Андрея Аршавина свое состояние. Она отметила, что у нее нет денег на хирургическое вмешательство, которое может спасти ее. Первая процедура стоит около 350 тысяч, вторая же около 700. По словам журналистки, сейчас ее финансовая ситуация настолько плоха, что она не может добраться до столицы.

Алиса утверждает, что сейчас для нее главное, чтобы средств хватило на детей. Она активно ищет специалиста, который сможет помочь ей в решении медицинских вопросов. Казьмина уверяет, что руки у нее уже опускаются, но ради наследников она готова бороться до конца.

