Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Вторник
13 июля
Лента новостей
11:55
Журналист Смирнов о внезапном визите Лукашенко в Россию: В графике Путина этой встречи не было
11:47
В России коронавирусом заразились 24,7 тысячи человек
11:37
Москвичей предупредили о рекордной жаре
11:29
"Становится хуже и хуже": тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала справляться
11:18
В семье покойной Мордюковой произошла новая трагедия
11:11
"Там живут бомжи": запрещенный в Латвии Газманов о печальной судьбе своей квартиры в Юрмале
11:04
"С Пашей чудесно": новая подруга Прилучного не знала о его отношениях с Карпович
10:39
Бузову втянули в историю с гнусной местью
10:26
В Ставропольском крае при аварии с участием БТР погибли 2 человека
10:26
Политолог Матвейчев: Путин обозначил "красные линии" для Украины
10:25
"Добивался любви как мог": Гаркалин откровенно об интимном признании Меньшова
10:07
В Саратове маршрутка столкнулась с грузовиком
10:03
"Позор и дно!": вдова набросилась на первую жену Грачевского из-за наследства
10:03
В Мытищах водитель насмерть сбил собственного сына
09:57
В Мытищах угрозы девушке в автобусе закончились массовой дракой
09:56
Под Москвой задержали растившую в огороде коноплю пенсионерку
09:48
МКАД расчистили после массового ДТП
09:42
"Делает щеки, скулы, губы": раскрыта подноготная пристрастившейся к уколам красоты Бузовой
09:41
В Геленджике при взрыве в отеле погиб человек
09:41
Из колонии под Новосибирском сбежали двое заключенных
09:38
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
09:23
Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
09:19
"Необратимо": врач вынес приговор гниющей заживо МакSим
09:14
Горячо: фото постельных утех разведенного Сергея Бойцова с подругой Киркорова утекли в сеть
09:07
В Саратове пьяный пациент напал на врача из-за просьбы надеть маску
08:44
Почему близкие скрывают правду об умирающей МакSим
08:39
На МКАД произошло крупное ДТП
08:27
Россиянам предрекли рост цен на продукты
06:04
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
04:01
К чему снится девушка
02:03
"Соберите с пола!": выставившую напоказ все прелести Королеву затравили
00:02
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
22:16
Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь
21:54
Под Вологдой произошло смертельное ДТП
21:44
Неожиданный поворот: в разборки с наследством Грачевского влезла еще одна женщина
21:40
Лавров: визит Керри в Москву – позитивный сигнал
21:16
Англия готовится к отмене большинства ковид-ограничений
21:03
"Ничего хорошего не выпадает": таролог раскрыла новые подробности состояния певицы МакSим
21:01
Украинская русофобия посеяна в умах тех, кто не знает историю своей страны – Липовой
20:32
"Произошло несчастье": единственная наследница Натальи Дуровой пыталась свести счеты с жизнью
20:16
Эксперт Бортник: встреча Зеленского и Байдена будет безрезультатной
20:15
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
20:01
После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам
19:53
"Ходить по дорогим магазинам без денег": кривляющейся Семенович дали под дых за глупый совет
19:47
Фронтмен группы "Пилот" Илья Черт угодил в реанимацию
19:28
Полумертвую МакSим спасают за миллион рублей в день
19:21
Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт
19:10
Наследники Древней Руси: Путин написал статью о единстве русских и украинцев
19:09
После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом
19:06
В Подмосковье загорелись леса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
"Красивая невеста": Семенович в свадебном платье принимает поздравления
Очумевший Басков пошел вразнос на коленях перед Навкой: Почти стриптиз
"Чудовищный цинизм": В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян
72-летняя Пугачева в дерзком мини прикрыла грудь на пляже
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Становится хуже и хуже": тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала справляться

"Становится хуже и хуже": тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала справляться

Алиса Казьмина сейчас оказалась в крайне непростом положении. Она поделилась самым сокровенным.
прочитано 403 раза

Все средства бывшей жены Андрея Аршавина уходят на содержание детей и ее лечение. Напомним, некоторое время назад у журналистки был диагностирован аутоиммунный некроз, который полностью изменил лицо некогда красивой женщины. Она практически лишилась носа, а недавно пожаловалась и на проблемы с волосами.

ПО ТЕМЕ

Мать Аршавина обвинила Барановскую и изуродованную Казьмину в неудачах сына: Там такие страсти были

"Обглодала его до костей": мать Аршавина разоблачила бывшую невестку

Сейчас в жизни Алисы Казьминой появилась очередная трудность. Ее бывшая свекровь всеми силами старается выселить ее из особняка, в котором она проживала долгие годы вместе с детьми. Дива проиграла уже несколько судебных разбирательств, после чего ее обязали покинуть дом. Теперь она активно занимается поиском нового жилья для себя и наследников.

"Становится хуже и хуже", – охарактеризовала экс-возлюбленная Андрея Аршавина свое состояние. Она отметила, что у нее нет денег на хирургическое вмешательство, которое может спасти ее. Первая процедура стоит около 350 тысяч, вторая же около 700. По словам журналистки, сейчас ее финансовая ситуация настолько плоха, что она не может добраться до столицы.

Алиса утверждает, что сейчас для нее главное, чтобы средств хватило на детей. Она активно ищет специалиста, который сможет помочь ей в решении медицинских вопросов. Казьмина уверяет, что руки у нее уже опускаются, но ради наследников она готова бороться до конца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 11:29 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как зарабатывают дети Аршавина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт

Пара удивила фанатов
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца

Всему виной операция
Шоу-бизнес

"Тетенька в ночнушке": раздобревший Петросян вызвал омерзение

Юморист поучаствовал в фотосессии
Шоу-бизнес

"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число

Шоумена затравили

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+