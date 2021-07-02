Не взял даже зубную щетку: Лазарев бросил Малиновского на фоне слухов об однополой связи

Фанаты музыканта уже привыкли к его совместным путешествиям с Алексом Малиновским. В последнее время близкие друзья вместе были на Бали, в Мексике, в США и в Сочи. Однако в этот раз Сергей Лазарев бросил друга и в спешном порядке улетел один.
Музыкант не стал брать с собой ничего, кроме дорожного рюкзака, в который не положил ни одежды ни даже зубной щетки. Перед полетом он жаловался на усталость. Но потом рассказал, что проспал 11 часов подряд, в результате чего хорошо отдохнул и стал просто светиться от счастья. Лазарев прилетел отдыхать в свой любимый город – Майами. Пока его номер готовили к заселению, артист отправился за любимым коктейлем, а затем – в магазин за покупками.
Фанатов Лазарева очень удивил тот факт, что певец не взял с собой закадычного друга. Пользователи Сети стали бурно обсуждать это обстоятельство. Многие предположили, что Алекс просто присоединится к другу попозже, ведь они всегда отдыхают вместе и вообще очень близки. Другие обратили внимание на то, как Лазарев счастлив, когда рядом нет Малиновского, и это показалось людям очень странным – об этих домыслах сообщила "Экспресс газета".
Напомним, что об истинных отношениях близких друзей ходит очень много слухов. Сергея Лазарева подозревают в интимной связи с Алексом Малиновским, но сами мужчины комментариев не сей счет не дают.
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