Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
19:54
В зоопарке на Урале умер белый медведь
19:42
"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
19:20
В Аргентине начали производить вакцину "Спутник V"
19:18
Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании
18:34
Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом
18:26
Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться
18:11
В Армавире на детей рухнул школьный потолок
18:03
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом
17:45
"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых
17:32
В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП
17:31
"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали
17:22
"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира
17:18
Volkswagen Passat: восемь жизней
16:59
"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности
16:42
В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором
16:34
В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела
16:22
"Он ничего из себя не представляет": простившая измену жена Меньщикова из "Дома-2" сделала признание
16:17
"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход
16:11
"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников
16:03
Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха
15:28
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
15:17
Звезды сериала "Секретные материалы" зарыли топор войны
15:15
Овдовевшая Елизавета II нарушает традиции королевской семьи
15:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:06
Лукашенко отреагировал на предложение перенести площадку по Донбассу из Минска: Политическая вакханалия
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленному Ани Лорак нанесли удар после предательства
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
12:26
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
11:58
Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой
11:55
Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова
11:52
Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену
11:44
Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки
11:24
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19
11:20
"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
Отец Фриске больно уколол Корчевникова за несдержанное обещание
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
Шоу-бизнес
"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским

"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский проводят время в Мексике в компании других знакомых, поклонники пристально за ними следят.
прочитано 555 раз

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский близко дружат. Они весело проводят время на каникулах и наслаждаются обществом друг друга. В своих микроблогах артисты ежедневно публикуют фото и видео друг друга, чем порождают немало слухов.

ПО ТЕМЕ

В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике

 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Поклонники все время пытаются выяснить, кого все-таки Сергей Лазарев и его приятель предпочитают в плане романтических отношений: женщин или мужчин. Пока этот вопрос остается открытым, и официально артисты на него не отвечают.

Парочка коллег так много времени уделяет друг другу, что в СМИ уже окрестили их забавы прилюдными ласками. Многие подписчики сомневаются, что Сергею Лазареву нужны дети, ведь очевидно, что ему сейчас не до них. Напомним, отец-одиночка Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Но в последнее время в его аккаунте один только Алекс.

"А где дети?"; "Ему не до детей, он развлекается"; "Куда смотрит опека?"; "Детей жалко, ему их заводить не следовало"; "Отнимите у него детей", – пишут читатели "Дни.ру".

Ранее "Дни.ру" писали об экстремальных видах спорта, которыми Серей Лазарев и Алекс Малиновский решили заняться в Мексике.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 19:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой

комментарии

Ответить:

Гость695210
Пожаловаться Ответить
Кто вы, которые занимаются словоблудием. Он Сергей Лазарев - а вы даже не пыль на его ботинках. Вы хуже. . Какое право вы имеете касаться его детей? Он прекрасный отец, а его мама - прекрасная бабушка, которая души не чает в детях и заботится о них. Закройте свои никчемные рты.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых

Звезда похвасталась новой прической
Шоу-бизнес

"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

Ксения Бик заявила, что живет очень скромно
Шоу-бизнес

"А что матрас на себя не намотала?": прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех

Она заговорила о счастье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+