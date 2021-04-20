"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский близко дружат. Они весело проводят время на каникулах и наслаждаются обществом друг друга. В своих микроблогах артисты ежедневно публикуют фото и видео друг друга, чем порождают немало слухов.
Поклонники все время пытаются выяснить, кого все-таки Сергей Лазарев и его приятель предпочитают в плане романтических отношений: женщин или мужчин. Пока этот вопрос остается открытым, и официально артисты на него не отвечают.
Парочка коллег так много времени уделяет друг другу, что в СМИ уже окрестили их забавы прилюдными ласками. Многие подписчики сомневаются, что Сергею Лазареву нужны дети, ведь очевидно, что ему сейчас не до них. Напомним, отец-одиночка Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Но в последнее время в его аккаунте один только Алекс.
"А где дети?"; "Ему не до детей, он развлекается"; "Куда смотрит опека?"; "Детей жалко, ему их заводить не следовало"; "Отнимите у него детей", – пишут читатели "Дни.ру".
Ранее "Дни.ру" писали об экстремальных видах спорта, которыми Серей Лазарев и Алекс Малиновский решили заняться в Мексике.
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