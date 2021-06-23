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Шоу-бизнес
"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы

"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы

Алекс Малиновский отправился по делам в Сибирь. Заселившись в отель, друг Сергея Лазарева столкнулся с проблемой.
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В личном блоге молодой человек рассказал о возмутительной ситуации. После перелета бизнес-тренер планировал отдохнуть в номере отеля, однако не смог этого сделать, так как этажом выше находился банкетный зал. В заведении отмечали свадьбу, играла музыка, а гости танцевали и веселились.

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По словам Алекса Малиновского, он объяснил руководству отеля, что так делать нельзя, ведь гости не хотят слушать шум и гам после трудового дня. "Не понимаю, почему я должен в гостинице музыку слушать до 11 вечера", – отметил друг Сергея Лазарева. Несмотря на то что звезду тут же переселили в другой номер, она осталась недовольна сервисом и решила пожаловаться своей многотысячной аудитории в "Инстаграм".

Однако должного сочувствия бизнес-коуч не получил. В Сети тут же принялись обсуждать ситуацию и пришли в выводу, что Алекс Малиновский устроил истерику на пустом месте. Народ не понимает, от чего мог так сильно устать молодой человек. "Он не желает слушать музыку до 11 часов вечера, так как очень устал (интересно где? в самолете *** отсидел?) Интересно, как они с Лазаревым не дерутся каждый день, тот нервная истеричка, этот гнет из себя принцессу с замашками диктатора (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – недоумевает аноним.

Напомним, по слухам, Алекса Малиновского и Сергея Лазарева связывают не только деловые и дружеские отношения. Многие уверены, что молодые люди являются партнерами еще и в постели. Пару часто видят вместе во время отдыха, и якобы они ведут себя не как приятели.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 13:50 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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