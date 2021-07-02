После Бузовой на сцену МХАТа ринулся Галкин

Мы живем в удивительное время, когда блогеры становятся певцами, а певцы – актерами. При этом дополнительного образования они не получают.
Похоже, поющая ведущая Ольга Бузова открыла новую главу в современной эстраде. Выступив на сцене МХАТа имени Горького в Москве, она произвела настоящий фурор. Многие осудили такой опыт. Но дурной пример, как известно, заразителен.
Вслед за Ольгой Бузовой во МХАТ пошел и шоумен Максим Галкин. Как пишет "Газета.ru", артист уже репетирует на сцене того же театра, где в спектакле "Чудесный грузин" сыграла Ольга Бузова.
Телеведущий примет участие в спектакле "Хлорофилия" по произведению Андрея Рубанова. Премьера запланирована на осень. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков анонсировал спектакль еще в мае. Одновременно с этим он обещал и июньскую премьеру — спектакль "Чудесный грузин".
Конечно, Леонид Утесов, Аркадий Райкин тоже были выходцами эстрады и успешно выступали на сцене. Им рукоплескали зрители. Но все-таки, современная эстрада – это нечто особенное и, пожалуй, практически несопоставимое с классическим театральным искусством. Поэтому имя Ольги Бузовой было трудно сопоставимо со сценой МХАТ. Однако, как выяснилось, из этого может получиться нечто фееричное.
Ранее сообщалось, что президент МХАТа Татьяна Доронина просила Владимира Путина отстранить от работы худрука театра после работы с Ольгой Бузовой.
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