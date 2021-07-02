"Нехорошо это, чувак": разгневанный Покровский набросился на нарушившего правила Билана

Сегодня в инстаграм-аккаунте Макса Покровского появилось гневное видео. Участник "Ногу свело" набросился с обвинениями на коллегу и в очень агрессивной форме заявил о том, что Дима Билан нарушил правила фестиваля Roof Place, на котором он выступал вчера. Сегодня в рамках того же фестиваля должен был состояться концерт "Ногу свело", но его отменили из-за поведения Димы Билана.
Дело в том, что артист во время своего выступления не соблюдал положенные меры предосторожности, он спускался в зал и ходил между зрителей – соответствующее видео появилось на портале Life. В результате организаторы приняли решение отменить сегодняшний концерт "Ногу свело", и это очень расстроило музыкантов.
Покровский подчеркнул, что у него нет никаких претензий к организаторам и властям, а есть лишь к Диме Билану. Артист старался говорить вежливо, но не мог сдержать резких слов.
"Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак," – написал разъяренный Покровский.
Музыкант отметил, что Билан своим поведением продемонстрировал настоящее неуважение к коллегам и к публике. Теперь группа будет стараться перенести свой концерт в другое место и на другое время.
Ранее Дима Билан рассказывал о том, что его сейчас сильно тревожит в жизни.
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