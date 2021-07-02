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Шоу-бизнес
"Уж так его жену и в таких позах": у Богомолова заподозрили нездоровые секс-наклонности

"Уж так его жену и в таких позах": у Богомолова заподозрили нездоровые секс-наклонности

Станислав Садальский в личном блоге решил обсудить сериал "Содержанки", один из сезонов которого снимал Константин Богомолов.
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Актер рассказал свои мысли по поводу первого сезона, режиссером которого был муж Ксении Собчак. Как отметил блогер, его завораживает игра буквально всех актеров, а вот к постановщику у него есть несколько вопросов.

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 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

По мнению Станислава Садальского, у Константина Богомолова, скорее всего, есть некоторые сексуальные девиации, раз он так смакует постельные сцены со своей экс-женой Дарьей Мороз. "Уж так его жену... и в таких позах... Постановщика это заводит, это видно по длине кадра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист.

При этом он отметил, что выглядит все безумно красиво. Также актер попросил рассказать ему, кто же на самом деле убийца, так как у него нет сил ждать развязки.

Стоит отметить, что подписчики поддержали Стаса Садальского во мнении, что актерский состав сериала подобран идеально. "Зудина просто великолепна! Все актеры молодцы", "Смотрю уже 3 сезон. Зудина и Бурунов великолепны!", "Мне тоже нравится сериал, актеры огонь", – написали в комментариях.

Напомним, не так давно в эфир вышел третий сезон сериала "Содержанки". Режиссером этой части выступил Юрий Мороз. По словам Дарьи, работать с папой на площадке было непросто. Звезда отметила, что он очень профессиональный человек, который многого требовал и от актеров.

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Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 17:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

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