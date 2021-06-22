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Шоу-бизнес
"Мерзость задолбала!": Дарью Мороз раскритиковали за совокупление перед камерой

"Мерзость задолбала!": Дарью Мороз раскритиковали за совокупление перед камерой

На экраны вышел новый сезон очень откровенного сериала "Содержанки" с Дарьей Мороз в главной роли.
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На днях в Сети появились первые серии заключительного сезона истории о мире больших денег и продажной любви. Третий сезон "Содержанок" снял Юрий Мороз, хотя в предыдущих двух режиссером выступил его бывший зять Константин Богомолов. После просмотра россияне стали активно делиться первыми впечатлениями от сезона. Наибольшую реакцию вызвала главная героиня по имени Лена, которую сыграла сама Дарья Мороз.

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Дарья Юрьевна Мороз актриса

Уже в первых сериях оказалось очень много постельных сцен с бывшей женой Богомолова. Очевидно, актриса совсем не стесняется раздеваться перед камерами. Однако тот факт, что ей пришлось делать это перед родным отцом, очень смутил зрителей. Возмущенные пользователи назвали такие родственные съемки грязью и мерзостью. К тому же, людям уже надоело постоянное совокупление перед камерами. В комментариях режиссеру посоветовали перестать снимать порнографию и обратиться к художественным произведениям. Сама же Дарья Мороз в обнаженном виде вызвала сильную неприязнь у некоторых зрителей, поэтому просмотр самой ожидаемой летней премьеры им пришлось быстро завершить. О гневных комментариях зрителей рассказала "Экспресс газета".

Ранее Дарью Мороз уже жестко критиковали за появление в обнаженном виде в сериале "Клиника счастья", но это, очевидно, не возымело последствий.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 12:35 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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