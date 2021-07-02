"Ну как же приятно": Солнцев пришел в восторг от красавца Леонтьева

Экс-участник "Дома-2" опубликовал в своем инстаграм-аккаунте архивное видео, на котором запечатлено выступление молодого Леонтьева. В те времена исполнитель придерживался иного стиля в одежде – на сцену певец выходил в костюме-тройке и всегда был очень элегантен. Рустам Солнцев подчеркнул, "как же приятно" ему видеть Валерия Леонтьева в одежде.
Сегодня народный артист предпочитает совсем другие костюмы. В последние годы он чаще всего появляется на сцене в откровенных и эпатажных нарядах, и надо отметить, что в свои 72 года Леонтьев до сих пор может себе это позволить.
Подписчики Солнцева охотно предались ностальгии вместе с шоуменом: полюбовались красавцем-артистом, послушали его легендарный "Дельтаплан" и оставили в комментариях множество комплиментов:
"Его в любом одеянии приятно видеть!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "А мне и без одежды видеть его приятно, обожаю его!!!", "Леонтьев хорош и в одежде и без", "С его фигурой в этом возрасте надо ходить с одним листочком на причинном месте".
Напомним, что ранее стало известно о пошатнувшемся здоровье артиста. В СМИ распространилась информация о том, что Валерий Леонтьев перенес две операции за последнее время, однако сам народный артист этих сведений не подтверждал.
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