Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе

Прощание с народным артистом России, легендарным главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмилем Верником состоялось 13 апреля в Портретном фойе Московского Художественного Театра. Многие это показалось странным, но знавший покойного Леонтьев объяснил это.

Проститься с Эмилем Верник пришли многие звезды театра и кино – Константин Богомолов, Евгений Писарев, Гоша Куценко, Михаил Пореченков, Юлия Рутберг и многие другие.

"В Портретном фойе МХТ висят портреты учителя Верника по ГИТИСу Василия Орлова (советский актер театра, кино, режиссер, театральный педагог, профессор – Прим. ред.) и Ольги Книппер-Чеховой, чьим именем подписан был диплом у Эмиля Григорьевича, – пояснил Авангард Леонтьев, который вел траурную церемонию. – Здесь вокруг фотографии людей, с которыми Верник работал десятилетия".

Выступавший у гроба Верника сын Игорь тоже говорил: "МХТ для нашего отца – это святое место с самого детства. На протяжении всей жизни, когда он приходил в этот театр, для него это было абсолютным счастьем. А когда я стал актером труппы здесь, это стало продолжением и воплощением его мечты. Он работал с величайшими актерами и был рад, что Вадим, мой брат, тоже занимается театральным делом, что внук Гриша тоже решил стать актером".

Напомним, основоположника отечественного радиотеатра (под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок) умер 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца в московской городской больнице. Похоронили его на Востряковском кладбище столицы.