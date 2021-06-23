Несколько операций подряд: у Леонтьева возникли серьезные проблемы со здоровьем

72-летний Валерий Леонтьев в последнее время перенес сразу несколько хирургических вмешательств.

Народный артист и любимец женщин сегодня редко выходит в свет. Не появился он и на прошедшей недавно "Премии Муз-ТВ", где собрались все звезды российского шоу-бизнеса. После этого взволнованные журналисты попытались выяснить, что же случилось с Валерием Леонтьевым.

Оказалось, что певец в данный момент реабилитируется после операций. Дело в том, что артиста довольно давно беспокоила боль в коленях. Во время своих ярких выступлений знаменитый Казанова повредил мениски на обеих ногах по очереди. Со временем старые травмы напомнили о себе. В результате еще зимой Леонтьеву прооперировали ноги – по словам близких артиста, операция была тяжелой.

Весной же мужчине пришлось вновь обращаться к врачам, на этот раз ему потребовалась операция на глаза – определенные проблемы существовали уже давно. По информации "КП", еще много лет назад исполнитель сделал неудачную пластическую операцию, после которой веки не закрывались полностью. Долгое время артист мучился, так как не мог полноценно спать и восстанавливаться после гастролей. При этом он всегда просил, чтобы окна в его гостиничном номере были заклеены плотными черными пакетами, дабы свет совсем не проникал внутрь и не тревожил глаза.

Сейчас Валерий Леонтьев восстанавливает здоровье после пережитого и аккумулирует силы для новых выступлений, которых очень ждут его многочисленные поклонники.