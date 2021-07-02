Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Пятница
2 июля
Лента новостей
23:59
"Мерзко": появилось фото полностью голой Толкалиной
23:22
Изможденного мужа Заворотнюк пожалели в Сети
22:25
Не взял даже зубную щетку: Лазарев бросил Малиновского на фоне слухов об однополой связи
22:25
Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко
21:28
Аналитик Тихоненко: Путин управляет "пугалом" Лукашенко
20:52
В России впервые лишили должника единственного жилья
20:38
Россия вошла в топ-3 стран мира по ценам на жилье
20:33
"Не зря живу": Гурцкую в день рождения довели до слез
20:00
Разведенную Джоли заметили в компании молодого темнокожего музыканта
20:00
"Заставьте женщин при родах орать на украинском": в Сети высмеяли инициативу Киева по защите языка
19:57
До 12 лет колонии: Оскорбившую президента Агурбаш объявили в розыск
19:53
В Смоленске трехлетний мальчик жил с трупами матери и ее знакомого
19:43
А как же дети? Барановская подвергла себя смертельной опасности
19:12
Смерть больно ударила по Петросяну
18:49
Как отличить COVID-19 от простуды: мнение врача
18:33
"Хавайте хоть это": расщедрившийся Тарасов вызвал насмешки публики
18:32
Без таблеток: какие продукты снимают головную боль
18:32
Экстремальные развлечения сына Меладзе перепугали россиян
18:20
"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили
18:00
Потакающую прихотям сына Натали публично обругали: За кого дочерей замуж выдавать?
17:49
После Бузовой на сцену МХАТа ринулся Галкин
17:31
Политолог Сатановский предложил повесить Зеленского
17:29
"Уж так его жену и в таких позах": у Богомолова заподозрили нездоровые секс-наклонности
17:23
В России заявили ЕС о бессмысленности языка угроз и ультиматумов
17:18
"Нехорошо это, чувак": разгневанный Покровский набросился на нарушившего правила Билана
17:17
Знаменитого ученого принудили к гормональной терапии после гей-связи с 19-летним бездомным
16:47
"Не покупаю много лет": Макеева давно лишена всех прелестей женского шоппинга
16:04
"Ну как же приятно": Солнцев пришел в восторг от красавца Леонтьева
16:00
Политолог Ищенко: Государство Украина исчезает у нас на глазах
15:59
"Пощечина со стороны мужчины – это развод": замужняя Аронова откровенно о личных неприятностях
15:52
Genesis G70: без наценки за бренд
15:40
Корявый памятник принцессе Диане подняли на смех
15:27
Лукашенко о событиях в Белоруссии после выборов президента: Обнажили язвы и опухоли общества
15:20
Горе сплотило семью: Кто будет заботиться о детях МакSим
15:03
Согнувшийся сын Галкина и Пугачевой схватился за нож и начал резать перед камерой
14:56
В Сети появилось предсмертное видео популярной актрисы фильмов для взрослых
14:39
Во МХАТе шокированы предательством Дорониной
14:36
В Кремле назвали условие для введения локдауна
14:33
В Электростали мошенницы лишили женщину с ребенком квартиры
14:26
В Москве скончался худрук театра "Ромэн" Сличенко
14:25
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
14:21
В Подмосковье задержали девушку с наркотиками и топором
14:16
"Виновна в грехе": священник отправил Макееву в ад после скандальной свадьбы
14:14
Могила Ланового утонула через пять месяцев после похорон
14:04
Появились кадры с церемонии прощания с основателем группы "Доктор Ватсон"
13:58
Фото Богатырева с сыном Арнтгольц произвело фурор
13:54
Украина перешла на новый режим правления – Безпалько
13:42
Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире
13:38
Суррогатная мать и одиночество: Эмбер Херд сообщила о пополнении
13:36
Дружинину застукали во время поцелуя с женатым Добронравовым: Мой любимый
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
"Просил предотвратить беременность": тяжелобольная экс-супруга раскрыла причину расставания Аршавина с Барановской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мерзко": появилось фото полностью голой Толкалиной

"Мерзко": появилось фото полностью голой Толкалиной

Любовь Толкалина старается быть крайне откровенной со своими поклонниками. Однако ее обнаженные фото периодически вызывают крайне негативную реакцию.
прочитано 350 раз

На этот раз артистка превзошла саму себя и опубликовала фотографию, на которой предстала полностью голой на берегу реки. Тонкая светлая полоска прикрыла лишь грудь знаменитости. Оказалось, что таким образом звезда решила вывести поклонников на честный диалог.

ПО ТЕМЕ

"Зачем?": обнажившей прелести Толкалиной устроили взбучку

"Вы же в храм ходите": Толкалина огорошила россиян заявлением о брошенном ребенке

 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Любовь Толкалина ответила на вопрос, зачем она выкладывает снимки подобного характера, так как пользователи нередко задают его в комментариях. Она указала, что ответ на него кроется лишь в одной истине. Выложить провокационный кадр, значит мгновенно "убраться в ленте". По ее словам, ее аудитория является ее командой, а так она сразу может увидеть, кто из них лишний и случайно зашел в профиль.

"Если тебя любят – примут любого, если не любят – никогда не будешь хорош", – заявила актриса. Она написала, что не общается с теми, кто не испытывает к ней теплых чувств ни в реальной жизни, ни в Сети. Некоторые пользователи тут же отреагировали и указали, что отписались от звезды. "Одинокая, обделенная вниманием! Я не в команде", "Я лишняя, ухожу", "Пусть Вашей красотой любуется любимый, а не все", "Мерзко, отпишусь", – прокомментировали они.

Большинство же пришли в восторг от слов Любови Толкалиной и ее смелости. "Огонь", "Вы просто богиня, сошедшая с небес", Афродита, смелая и отважная", "Потрясающе красивая женщина! Смелая, никогда не останавливайся", "Как Венера! Шикарно", – писали поклонники.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vladimir Lukjanov /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 23:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же дети? Барановская подвергла себя смертельной опасности

Телеведущая рискнула
Шоу-бизнес

"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили

Артиста поступила по-свински

Шоу-бизнес

"Уж так его жену и в таких позах": у Богомолова заподозрили нездоровые секс-наклонности

Режиссеру досталось

Шоу-бизнес

"Нехорошо это, чувак": разгневанный Покровский набросился на нарушившего правила Билана

Билан невольно подставил коллегу и зрителей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+