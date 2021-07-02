"Мерзко": появилось фото полностью голой Толкалиной

На этот раз артистка превзошла саму себя и опубликовала фотографию, на которой предстала полностью голой на берегу реки. Тонкая светлая полоска прикрыла лишь грудь знаменитости. Оказалось, что таким образом звезда решила вывести поклонников на честный диалог.
Любовь Толкалина ответила на вопрос, зачем она выкладывает снимки подобного характера, так как пользователи нередко задают его в комментариях. Она указала, что ответ на него кроется лишь в одной истине. Выложить провокационный кадр, значит мгновенно "убраться в ленте". По ее словам, ее аудитория является ее командой, а так она сразу может увидеть, кто из них лишний и случайно зашел в профиль.
"Если тебя любят – примут любого, если не любят – никогда не будешь хорош", – заявила актриса. Она написала, что не общается с теми, кто не испытывает к ней теплых чувств ни в реальной жизни, ни в Сети. Некоторые пользователи тут же отреагировали и указали, что отписались от звезды. "Одинокая, обделенная вниманием! Я не в команде", "Я лишняя, ухожу", "Пусть Вашей красотой любуется любимый, а не все", "Мерзко, отпишусь", – прокомментировали они.
Большинство же пришли в восторг от слов Любови Толкалиной и ее смелости. "Огонь", "Вы просто богиня, сошедшая с небес", Афродита, смелая и отважная", "Потрясающе красивая женщина! Смелая, никогда не останавливайся", "Как Венера! Шикарно", – писали поклонники.
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