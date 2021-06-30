"Зачем?": обнажившей прелести Толкалиной устроили взбучку

Любовь Толкалина в очередной раз спровоцировала публику "голым" фото.

Артистка выложила на всеобщее обозрение в "Инстаграм" снимок, на котором предстала абсолютно обнаженной. Кадр был сделан на малой родине звезды – в селе Савватьма Рязанской области. Там живут ее родители.

На фото Любовь Толкалина позирует, стоя спиной к фотографу последи чистого вспаханного поля. Актриса отметила, что ее фото способно вызвать огромный выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов.

С иронией она написала, что при первых симптомах рекомендует перетерпеть позыв, закрыть глаза и листать ленту дальше. Остальным же пользователям соцсети знаменитость посоветовала последовать ее примеру и попытаться повторить ее поступок.

Любовь Толкалина отметила, что когда, как ни летом, ступать пятками по горячей земле. Несмотря на предупреждение, многие фолловеры устроили артистке взбучку, осудив за откровенные кадры в соцсети. "Вы ж сами так и выставляете фото с обнаженной фигурой, чтобы позлить других, у кого нет таких данных на генетическом уровне. Кто чем богат, тот тем и делится", "Единственный вопрос. Зачем? В России очень много красивых женщин. Но для чего показывать вообще ню? Чтобы привлечь внимание?", – написали комментаторы.

Напомним, ранее дочь Любови Толкалиной Мария высказалась об откровенных снимках звездной матери. Девушка считает, что актриса может себе это позволить.