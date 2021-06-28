"Вы же в храм ходите": Толкалина огорошила россиян заявлением о брошенном ребенке

Любовь Толкалина в личном блоге решила порассуждать на тему кармы и нарвалась на непонимание.

Знаменитость вспомнила, как в роддоме после появления дочери Маши ходила по ночам в детское отделение и рассматривала младенцев. Она отметила, что уже тогда можно было угадать, какими людьми будут эти малыши и кем они станут: учителями, врачами, бизнесменами, журналистами, актерами и так далее.

Любовь Толкалина рассказала, что теперь видит обратную связь и в каждом взрослом старается рассмотреть ребенка. "А ведь вокруг бесконечный детский сад разворачивается (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила актриса.

В комментариях подписчики начали высказывать свое мнение по поводу публикации, и некоторые женщины вспомнили печальные случаи, которые они наблюдали в роддомах. "А я помню, как в роддоме бросила мать сына, а он лежал мокрый и только кряхтел. Знал, что только медсестры к нему подойдут. А мать пообедала и исчезла", – рассказала слезливую историю одна из пользовательниц соцсети.

В ответ звезда заявила, что малыша оставили в роддоме в наказание за грехи в прошлой жизни. "Такая карма у человека. Кого-то бросил в прошлой жизни", – считает Любовь Толкалина.

Реакция актрисы на эту историю многих поразила. "Мда, ходить в православный храм, вроде бы верить в Бога и такая чушь про карму", – тут же заявил один из подписчиков. Артистка тут же попыталась оправдаться и разъяснить свою позицию. "Хорошо. не карма– судьба…. ребеночек почему то родился у этой мамы… вы думаете случайно? Ну а то что душа бессмертна, я надеюсь вы понимаете, при всей вашей любви к православию", – считает бывшая жена Егора Кончаловского.