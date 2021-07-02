"Никого не должно касаться": Водонаева сделала заявление о смертельной болезни

Алена Водонаева пообщалась с поклонниками в соцсети. Журналистка дала мудрый совет подписчице с диагнозом ВИЧ.

Знаменитость ответила на вопросы фолловеров в сторис своего инстаграм-аккаунта. "У меня ВИЧ. Страшно подпускать к себе и строить отношения. Есть совет? Всех уверила, что и одной хорошо", – обратилась к Алене Водонаевой девушка.

Экс-звезда шоу "Дом-2" подробно описала свою позицию на этот счет. Она заявила, что никого не должно касаться, почему человек один. "Не их ума дело. Даже близких. Ни один человек в этом мире не обязан ни перед кем отчитываться за свой выбор партнера или напротив, свободу от каких-либо отношений", – отметила телеведущая.

Алена Водонаева добавила, что ВИЧ – не приговор. По мнению звезды, с этим диагнозом можно жить полноценно. "Советую просто найти гармонию в жизни и множество радостей вне отношений. Их много, поверьте. Ну и, конечно, всегда быть честной с партнерами", – заключила журналистка.

Отметим, что вирус иммунодефицита человека – одно из наиболее тяжелых инфекционных заболеваний, передающихся, в том числе, половым путем. В настоящее время при правильном и своевременном лечении ВИЧ становится хроническим заболеванием. Смертельно оно лишь тогда, когда человек узнает о нем на стадии СПИДа.