"Потеря сознания, обморок": Водонаева пережила тяжелый приступ

Праздничные выходные для известной телеведущей закончились в больнице. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, как это произошло. Ничего не предвещало беды, когда Алена Водонаева вдруг потеряла сознание.
Подруга и сотрудник отеля перенесли женщину в номер и вызвали скорую. Однако медики приехали лишь через 40 минут. В это время у Алены поднялся жар, ей было тяжело дышать и говорить, а руки и ноги вовсе перестали слушаться свою хозяйку. Когда же скорая, наконец, приехала, больной стало несколько лучше, поэтому ее приступ приняли всего лишь за скачок давления.
Сама телеведущая уже понимала, что с ней нечто более серьезное, так как ранее сталкивалась с подобными проблемами. В тот же вечер экс-участница "Дома-2" отправилась в Москву, где была на скорой доставлена в хорошую больницу. Столичные медики диагностировали пациентке транзиторную ишемическую атаку. Теперь она лежит в стационаре и постепенно приходит в себя.
Фанаты телеведущей не на шутку испугались за Алену и пожелали ей поскорее выздороветь и больше никогда не пугать их подобными историями.
Напомним, что в апреле телеведущая пережила микроинсульт. Лишь недавно Алена Водонаева впервые вышла в свет после пережитого, а теперь у нее случился новый приступ.
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