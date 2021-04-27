"Поставьте свои мозги на место": перенесшей инсульт Водонаевой дали под дых

Алена Водонаева не отличалась пышными формами, но недуг сделал ее еще более стройной. Своей фигурой звезда похвасталась в "Инстаграм".
Экс-участница шоу "Дом-2" опубликовала в микроблоге фото собственного голого живота. Она сообщила, что целую неделю практически не вставала с кровати, но при этом без усилий у нее появился пресс. Алена Водонаева отметила, что очень этому рада.
Однако помимо восхищенных откликов в комментариях нашлись и негативные. Некоторые фолловеры обеспокоены тем, что телеведущая выглядит отощавшей. Они считают, что звезде необходимо больше внимания уделять своему здоровью. "Алена, поставьте свои мозги на место. Почитайте Зеланда, Лазарева, а иначе инсульт – не последняя ваша болезнь", – жестко заявил один из подписчиков.
Другие и вовсе посчитали, что хвалиться светской львице нечем. "А где пресс, извините?", "Я не вижу никакого пресса", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее Алена Водонаева перенесла микроинсульт и попала в больницу. Из медицинского учреждения она выписалась и уже вернулась домой.
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