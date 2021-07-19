"Люди погибают": вдова Мамонова восхитилась героями после смерти мужа

Избранница актера рассказала, что поражена поведением медиков, которые каждый день рискуют своей жизнью, спасая других. По словам Ольги Мамоновой, врач воюют с невидимым врагом – коронавирусом.
"Люди погибают", – констатировала вдова артиста. Супруга звезды тяжело переносила время период, когда Петр Мамонов лежал в клинике. Врачи не могли обнадежить семью актера, поскольку ему с каждым днем становилось все хуже. По мнению Ольги, медики – настоящие герои, которые совершают подвиг в борьбе с пандемией.
Вдова Петра Мамонова призналась, что не смогла бы жить, как они из страха подхватить жуткую инфекцию. Претензий по поводу того, что врачи не смогли спасти ее супруга, у женщины нет. Она восхищена тем, как они боролись за его жизнь.
Ольга Мамонова до последнего верила и надеялась, что музыкант выкарабкается и выздоровеет. Однако болезнь победила. Напомним, что актер, певец, поэт и радиоведущий умер от COVID-19 15 июля. Петр Мамонов так и не смог выйти из комы. Его похоронили в подмосковной Верее.
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