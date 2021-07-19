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Шоу-бизнес
"Люди погибают": вдова Мамонова восхитилась героями после смерти мужа

"Люди погибают": вдова Мамонова восхитилась героями после смерти мужа

Жена скончавшегося от коронавируса Петра Мамонова поделилась размышлениями о борьбе с пандемией.
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Избранница актера рассказала, что поражена поведением медиков, которые каждый день рискуют своей жизнью, спасая других. По словам Ольги Мамоновой, врач воюют с невидимым врагом – коронавирусом.

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 Петр Николаевич Мамонов

Петр Николаевич Мамонов актер, художник, поэт

"Люди погибают", – констатировала вдова артиста. Супруга звезды тяжело переносила время период, когда Петр Мамонов лежал в клинике. Врачи не могли обнадежить семью актера, поскольку ему с каждым днем становилось все хуже. По мнению Ольги, медики – настоящие герои, которые совершают подвиг в борьбе с пандемией.

Вдова Петра Мамонова призналась, что не смогла бы жить, как они из страха подхватить жуткую инфекцию. Претензий по поводу того, что врачи не смогли спасти ее супруга, у женщины нет. Она восхищена тем, как они боролись за его жизнь.

Ольга Мамонова до последнего верила и надеялась, что музыкант выкарабкается и выздоровеет. Однако болезнь победила. Напомним, что актер, певец, поэт и радиоведущий умер от COVID-19 15 июля. Петр Мамонов так и не смог выйти из комы. Его похоронили в подмосковной Верее.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 18:59 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина. Мы будем за вас молиться!
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