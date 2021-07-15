Неожиданный поворот: что Мамонов оставил наследникам

Вопреки ожиданиям многих, основным наследием Петра Мамонова стала вовсе не недвижимость.

Продолжение: "Спасибо за все, брат": Сукачев не может прийти в себя после потери дорогого человека

Когда уходят из жизни звезды шоу-бизнеса, чаще всего после них остается большое наследство в виде разнообразной недвижимости в России и за рубежом, которую потом еще долго делят потомки. В случае с Петром Мамоновым произошло иначе, ведь главным его достоянием были авторские права на музыкальные и литературные произведения, роли в фильмах и другие объекты интеллектуальной собственности.

У скончавшегося музыканта было зарегистрировано более сотни авторских прав. Стоит отметить, что многие из произведений артиста широко используются в других странах, то есть отчисления за них родственники будут получать в валюте. Наследникам, конечно, еще предстоит узаконить свои права, но источник близкий к семье артиста выразил уверенность в том, что никаких споров не будет.

Что касается недвижимости, то на музыканта был оформлен лишь один автомобиль. Также вместе с супругой Петр Николаевич владел домом и квартирой – об этом сообщил "ФАН".

В отличие от многих других артистов Мамонов всю жизнь прожил с одной избранницей – Ольгой. Супруги были вместе почти 40 лет, они произвели на свет двоих сыновей, а те – еще двоих внуков.

Напомним, основателя группы "Звуки Му" не стало сегодня, 15 июля. Петр Мамонов ушел из жизни после ожесточенной борьбы с коронавирусной инфекцией.