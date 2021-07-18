Могила Мамонова утонула сразу после похорон

Люди пришли почтить память артиста и принесли с собой так много цветов, что деревянный крест на могиле почти скрылся из виду. Охапки роз буквально окружили могилу Мамонова.
Поклонники актера до сих пор не могут прийти в себя, а пользователи сетей скорбят и оставляют грустные комментарии под фотографиями и новостями ушедшего артиста. Напомним, что 15 июля от коронавируса скончался российский рок-музыкант, актёр, поэт и радиоведущий Петр Мамонов – ему не удалось выйти из комы.
Мамонов заболел ковидом больше двух недель назад. В начале июля стало известно, что артист в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Создатель легендарной андеграундной группы “Звуки Му” вместе с коллективом давал концерты в Европе и США и записал более десятка студийных альбомов.
С начала 90 -х артист выступал сольно. Его первой ролью в кино стал Доктор в культовой драме Рашида Нугманова "Игла", однако настоящий успех пришёл к нему благодаря роли саксофониста Лёхи в "Такси-блюз".
Ранее сообщалось о том, что гроб артиста попал в “неприятное положение” и не поместился в заранее вырытую могилу, что породило немало шуток в его адрес. Люди говорили, что Мамонов превратил собственные похороны в настоящий перформанс.
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