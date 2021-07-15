Последнее интервью: слова Мамонова перед смертью удивили народ

Сегодня не стало Петра Мамонова. Музыкант не смог справиться с коварной болезнью.

70-летний артист несколько недель провел в реанимации, куда попал с коронавирусной инфекцией. Из-за серьезного поражения легких музыкант почти все это время не мог самостоятельно дышать и никак не приходил в сознание. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста, но сегодня сердце Петра Мамонова остановилось.

Еще до болезни Петр Николаевич дал интервью, в котором рассказал о своих главных жизненных постулатах. Некоторые его выводы удивили народ. С годами музыкант пришел к очень важной жизненной мудрости:

"Если сегодня можешь сделать что-то полезное – не откладывай на завтра".



В понимании Мамонова эта истина касалась абсолютно любых и самых будничных дел, например, звонка давней подруге, затаившей обиду. Артист подчеркивал, как важно в этой жизни не ссориться, не обижаться и не гордиться.

Сам Петр Николаевич был очень далек от буржуазной морали эгоизма и потребления, которая сегодня очень распространена в нашем обществе. Расхожее выражение "кто успел – тот и съел" артист считал страшным, ведь именно по этому принципу живут все хищники.

Мамонов был очень верующим человеком. Он считал, что Богу нужно от каждого человека внутреннее движение к свету. Именно поэтому людям на их верном пути необходимо пройти через преодоление – об этом артист рассказал в интервью "Экспресс газете".

Вся жизненная философия артиста заключалась в одном слове – свет.



"Ради света я занимаюсь творчеством и все еще живу," – заявил тогда Мамонов.

К сожалению, сегодня свет в жизни Петра Мамонова все-таки погас.