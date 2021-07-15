Петр Николаевич Мамонов актер, художник, поэт

Петр Мамонов известен поклонникам по разным проявлениям своей многогранной личности. Кто-то ценит его за музыкальные эксперименты и участию в деятельности группы "Звуки Му". Для других артист в первую очередь блестящий актер.

Свою творческую карьеру Петр Мамонов начал еще в советские времена с квартирников, на которых выступала его группа. Впрочем, кто-то указывает, что страсть к выступлениям проявлялась у артиста и раньше, в школьные годы.

Как бы то ни было, первый "настоящий" концерт, когда музыкант выступил перед большим скоплением зрителей со сцены, состоялся в 1984 году. Его неподражаемый стиль выступлений никого не оставил равнодушным.

Актерская карьера стала проявляться в 1990-е годы. Важной вехой принято считать исполнение роли саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина "Такси-блюз". Позже он еще ни раз принимал участие в проектах этого режиссера. Также Петр Мамонов состоялся и на театральной сцене.

К сожалению, не только своим творчеством Петр Мамонов вызываел бурное обсуждение общественности. Не раз выяснялось, что в тяжелом состоянии артист попадал в больницу. Люди следили за его состоянием и молились о его здоровье.

На 71 году жизни артиста госпитализировали с коронавирусом. Вследствие осложнений после болезни Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года. Похоронен в подмосковном городе Верее на Центральном кладбище.

