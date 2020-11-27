Куценко сняли во время страстного поцелуя с известной певицей: Вошел в кураж

Съемка эротических эпизодов в кино и клипах – большая тема для разговора. Зачастую актеры настолько убедительно играют страстную пару в кадре, что зрители начинают думать, будто между звездами вспыхнули настоящие чувства.
Иногда это приводит даже к неприятным последствиям. Артисты, находящиеся в узаконенном браке, нередко встречают упреки в свою сторону: дома ждет любимый человек, а сами вон с кем "жмутся" на работе.
Российский актер Гоша Куценко принял участие в съемках музыкального клипа группы "Фабрика". Видеорядом было решено сопроводить хит "Кабы я была". Солистка коллектива Мария Гончарук поделилась с изданием NEWS.ru впечатлениями после работы со звездой.
По словам Гончарук, Куценко во время съемок вошел в кураж. Актерское образование помогло певице выглядеть в кадре максимально органично. При этом вокалистка призналась, что у сценического партнера было свое видение того, каким должен быть поцелуй.
Так или иначе, эпизод получился удачным. Всего для достижения нужного результата понадобилось порядка восьми дублей, передает "Радио 1".
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