Нацепивший микроплавки Галкин прилюдно раздвинул ноги

Максим Галкин порадовал поклонников очень занимательным снимком.

45-летний юморист решил подарить своей аудитории заряд бодрости на целую неделю и опубликовал в "Инстаграм" собственное бодрящее фото. На снимке мужчина запечатлен в прыжке на борту яхты. На фото Максим Галкин, облаченный в одни микроплавки, проявляет настоящие чудеса акробатики: подпрыгивает, широко расставив согнутые ноги и вытянув вперед руки.

Поклонники артиста пришли в восторг от такого кадра и заявили, что сразу почувствовали прилив бодрости. Пост юмориста в считанные минуты собрал огромное количество комплиментов. Одних фолловеров восхитило подтянутое тело мужчины, другие пришли в восторг от акробатических способностей юмориста.

Фанаты написали:

"Макс – прелесть" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Spiderman нервно курит в сторонке", "Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе", "Красавчик! И какой спортивный!", "Чакнорец отдыхает заменят Галкин".

При этом пользователи несколько разошлись во мнении, когда было сделано фото: одни заявили, что уже видели такой снимок ранее, другие уверены, что Максим Галкин сейчас пребывает в такой прекрасной форме и делится актуальными снимками из отпуска.

Ранее "Дни.ру" писали о таинственном покровителе Максима Галкина.