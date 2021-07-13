Ходячий секс: Юдашкин потерял дар речи от вида обнаженного Галкина

Максим Галкин, пятый муж 72-летней Аллы Пугачевой, только что отметил 45-летие. Но у него такое классное тело, что любому молодому парню даст фору!

Смотришь на фото вышедшего из воды мокрого Максима и понимаешь, как счастливая с ним Примадонна. Ведь мы любуемся им только на фотографиях, а главная певица страны может обладать при любом желании.

Желание, кстати, с годами у Пугачевой не стало слабее. Однажды в интервью Алла Борисовна призналась, что при встрече с Галкиным сразу почувствовала его недюжинный сексуальный потенциал. "Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала. Я чувствовала и понимала, что он прекрасный любовник, а мне это как раз и надо было. Я не была разочарована. И о чем еще я могла думать? Конечно, ни о чем", – откровенничала звезда.

Да и сам Галкин любит рассказывать про их секс с Пугачевой: "Это было и это есть. Кроме, что называется, цифр в паспорте, в нашем с Аллой союзе нет ничего, что бы отличалось от жизни двух молодых людей, людей одного возраста, которые живут вместе. Разве что кроме рождения детей суррогатным способом. Потому что в принципе это физически невозможно было. А все остальное – как у всех счастливых семей".

Увидеть мокрого Галкина в трусах пожелало 163 тысячи человек – именно столько просмотров собрал его пост с откровенной фотографией в "Инстаграме". Эмма Малинина, певица Слава пришли в восторг и написали под постом Максима, что он секси. А модельер Валентин Юдашкин и вовсе потерял дар речи – нашел в себе силы только "огненные" смайлики послать.