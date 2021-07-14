"Спровоцировала": Прокловой нанесли новый удар после разрушения памятников Табакову

Недавно Никас Сафронов рассказал о том, что памятники Олегу Табакову "громят" вандалы. Он отметил, что все происходит из-за обиды поклонников на артиста после откровений Елены Прокловой.

В апреле актриса появилась в программе "Секрет на миллион". Она рассказала, что в юности до нее активно домогался известный актер, который обещал помочь ей поступить в театральное училище. Она подчеркнула, что мужчина был очень популярен, а его имени она называть не будет, так как его уже нет в живых. Многие тут же предположили, что речь идет о великом Олеге Табакове.

После интервью знаменитости разгорелась массовая травля. Многие обвинили артистку во лжи и неуважении к легендарному артисту, который уже не может даже ответить ей. Набросились на нее и коллеги, заявив, что актриса просто пытается нажиться на имени гения.

Никас Сафронов ранее отметил, что публика сделала выводы слишком рано, а разрушение памятников является недопустимым. Он считает, что Елена Проклова могла слегла приукрасить историю, чтобы преподнести ее Лере Кудрявцевой в более пикантной форме. Ситуацию прокомментировала и психолог, Милана Якушевская.

Она полагает, что массовые волнения связаны с тем, что любимого актера "уличили в сексуальных домогательствах". Специалист считает, что вследствие этого публика вынуждена жить с осадком, который остался после рассказа знаменитости. Однако вандализм она не одобряет.

Психолог подчеркнула, что Елена Проклова просто высказала все то, что было у нее на душе много лет. "Как бомба разорвалась на части. Спровоцировала, натравила людей на Табакова", – сказала она. Эксперт полагает, что найти в этой ситуации того, кто прав – невозможно, но "нет дыма без огня".

