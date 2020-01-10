Назван настоящий отец принца Гарри

"Сколько бы слухов ни ходило, отцом принца Гарри является принц Чарльз. Гарри невероятно похож на тренера своей матери. Диана действительно проводила много времени Джеймсом Хьюиттом, и чувствуется, что у них была тесная и плотная дружеская связь, но все же никакой интриги нет – Гарри ребенок Чарльза, – рассказала "Дни.ру" экстрасенс, таролог, Галина Янко. – Единственное, могу сказать, что у младшего сына Дианы с Хьюиттом очень схожая энергетика. А вот с отцом, наоборот. Их отношения не настолько теплые как могли бы быть, Гарри чувствовал какой-то холод, но держал обиды на родителя в себе".
Вообще, принц Гарри счастливый ребенок и благодаря своему характеру он многого добьется в жизни. Не все будет гладко, вероятно, что дорожка судьбы может свернуть не туда. Принцу нужно быть очень осторожным, последствия могут быть серьезными. Ему стоит опасаться машин и очень аккуратно водить – это самое слабое место в его судьбе.
Недавнее решение, сложить с себя полномочия членов королевской семьи и жить с Меган Маркл самостоятельно, счастья Гарри также не принесет. Если они уедут из дворца, через некоторое время в паре неизбежно наступит охлаждение чувств, они начнут ссориться, что в последствии может перерасти в постоянные выяснения отношений. Очевидно, что во дворце Меган не рады, но если
герцог и герцогиня Сассекские
останутся при дворе, это поможет им сохранить семью. Королева, которая против американской полукровки, не вечна. Если Гарри и Меган все же покинут дворец – их семейную жизнь ждет крах.
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