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Назван настоящий отец принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Недавно герцог и герцогиня Сассекские отреклись от обязанностей членов королевской семьи. Супруги приняли решение начать самостоятельную жизнь. 
прочитано 468 раз

"Сколько бы слухов ни ходило, отцом принца Гарри является принц Чарльз. Гарри невероятно похож на тренера своей матери. Диана действительно проводила много времени Джеймсом Хьюиттом, и чувствуется, что у них была тесная и плотная дружеская связь, но все же никакой интриги нет – Гарри ребенок Чарльза, – рассказала "Дни.ру" экстрасенс, таролог, Галина Янко. – Единственное, могу сказать, что у младшего сына Дианы с Хьюиттом очень схожая энергетика. А вот с отцом, наоборот. Их отношения не настолько теплые как могли бы быть, Гарри чувствовал какой-то холод, но держал обиды на родителя в себе".

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Вообще, принц Гарри счастливый ребенок и благодаря своему характеру он многого добьется в жизни. Не все будет гладко, вероятно, что дорожка судьбы может свернуть не туда. Принцу нужно быть очень осторожным, последствия могут быть серьезными. Ему стоит опасаться машин и очень аккуратно водить – это самое слабое место в его судьбе.

Недавнее решение, сложить с себя полномочия членов королевской семьи и жить с Меган Маркл самостоятельно, счастья Гарри также не принесет. Если они уедут из дворца, через некоторое время в паре неизбежно наступит охлаждение чувств, они начнут ссориться, что в последствии может перерасти в постоянные выяснения отношений. Очевидно, что во дворце Меган не рады, но если герцог и герцогиня Сассекские останутся при дворе, это поможет им сохранить семью. Королева, которая против американской полукровки, не вечна. Если Гарри и Меган все же покинут дворец – их семейную жизнь ждет крах.

10 января 2020, 21:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Принц Гарри счастливый ребенок и благодаря своему характеру он многого добьется в жизни.Уже добился,когдаженился на поооррннооактрисе Меган!
Гость
Ответить
Диану еебббааалл самец жжииддооввссккоой обезьяны и прынц очень похож!!!!!!
1

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