Лишившийся папиных денег принц Гарри отправил только родившую Маркл работать

Внук монарха и его жена встали на путь самостоятельности.

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. У герцогов Сассекских родилась дочь, которая получила двойное имя - Лилибет Диана. Малышка стала одиннадцатой правнучкой британской королевы Елизаветы II.

Судя по всему, задерживаться в декретном отпуске Меган Маркл не будет. Бывшая американская актриса устроилась на работу. Супругу августейшего отпрыска назначили на должность исполнительного продюсера в новый анимационный сериал. Лента создается для компании Netflix и уже имеет рабочее название – "Жемчужина".

Мультфильм расскажет о приключениях юной девушки. Героиня берет пример с успешных и влиятельных женщин. На протяжении всей истории персонаж учится быть сильным.

После переезда в США Гарри и Меган не раз заявляли, что живут в достатке. Супруги утверждали, что содержат себя сами, ведь неплохо зарабатывают.

Между тем недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри получали финансовую помощь. По слухам, целый год герцог и герцогиня жили за счет принца Чарльза. Сын Елизаветы II из своего кармана выделял отпрыску и его семье внушительные суммы. Недавно дотации прекратились. Впрочем, Сассекским все еще оплачивают охрану и перелеты за счет британской казны.

У Меган и Гарри не было особого выбора, пришлось пойти работать. Принц уже устроился – он занимает пост директора по взаимодействию в одной из компаний Кремниевой долины. Кроме того, монарший отпрыск продюсирует создание документальных фильмов. В мае Гарри представил сериал The Me You Can’t See. Лента стала резонансной. Теперь внук королевы отправил трудиться и жену.