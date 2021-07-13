Мерзкий развод: Меган Маркл разрушила собственный брак

Меган Маркл оказалась коварной личностью. Звезда королевской семьи нанесла бывшему мужу эмоциональную травму.

Герцогиня Сассекская выглядит рядом с принцем Гарри статной особой, которая души не чает в своем возлюбленном. Не раз люди отмечали безудержную нежность, с которой она смотрит на избранника. Такое положение вещей никак не сходится с тем, как вела себя актриса в предыдущих отношениях с Тревором Энгельсоном. Бывший муж Меган Маркл признался, что нынешняя королевская госпожа постоянно унижала его и заставляла чувствовать себя оскорбленным.

Мужчина нелестно отзывается об экс-возлюбленной. После развода тревор Энгельсон чувствовал себя "куском чего-то, прилипшего к подошве обуви Меган Маркл". По данным биографа Эндрю Мортона, бывший супруг герцогини Сассекской едва сдерживал свой гнев до того, как Меган Маркл вошла в королевскую семью, поскольку терпеть такое плохое отношение было невыносимо. Брак звезды с Тревором Энгельсоном не продлился и двух лет.

На этот счет высказывалась и подруга герцогини Сассекской Эбби Уотон, она поделилась воспоминаниями о том непростом периоде жизни знаменитости. По ее словам, Меган Маркл почувствовала внутреннюю силу, когда поставила точку в отношениях с экс-супругом. "Для нее это были неподходящие отношения, поэтому она пошла дальше", — выразилась женщина.

