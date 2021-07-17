“Я свободен”: россиянки устроили борьбу за бывшего мужа Бородиной

Курбан Омаров снова в активном поиске, чему подписчицы мужчины несказанно рады.



Ещё совсем недавно лента Инстаграма пестрила добрыми семейными снимками Ксении Бородиной с её мужем и детьми, но всё хорошее рано или поздно заканчивается – вокруг семейной пары появились слухи о разводе. Муж с женой долго не опровергали информацию, но и не подтверждали её. И вот стало известно точно – развод!

Причины расставания бывшие муж с женой не называют, но Курбан Омаров даёт различные намёки в своём личном аккаунте в Инстаграме. Так, на днях он выложил в сториз видео, на котором радостно кричит “Я свободен”. Он также упомянул, что раньше жил с человеком, который всегда говорил, что ему делать. И хотя бизнесмен не назвал имени, подписчики сразу догадались, что вероятно речь идёт о бывшей жене Омарова – Ксении Бородиной.

После того, как слухи о разводе подтвердились, подписчицы бизнесмена завалили его Инстаграм сообщениями и комментариями с признаниями в симпатии: “Вот и мои подруги по нему с ума сходят”.

Сам Курбан Омаров сообщения не игнорирует, а больше того, отвечает на них и даже публикует в сториз самые интересные переписки. По опубликованным сообщениям видно, что многие подписчицы остаются на стороне бизнесмена и поддерживают его после развода. А некоторые даже изменили своё отношение к нему после скандального расставания: “У меня раньше предвзятое отношение было, а сейчас смотрю – мужик нормальный”.

Неизвестно, завязалась ли у Омарова с кем-то из подписчиц долгая и более личная переписка – будем ждать новостей от самого бизнесмена.