Улетевшая за границу Бородина заявила о проблемах с законом

Переживающая развод Ксения Бородина обратилась к народу. Знаменитость высказалась о нарушении ПДД.

Звезда шоу "Дом-2" старается отвлекаться от драмы в личной жизни и мыслей о грядущем разводе. Чтобы не впасть в отчаяние и отдохнуть от работы, Ксения Бородина отправилась в Турцию вместе с родными и близкими. Поклонники ждали, что в инстаграм-аккаунте появится какая-то информация о расставании с мужем или же фото теледивы с новым поклонником, но увидели совсем другое. Неожиданно Ксения Бородина затронула тему нарушения закона в сфере автовождения.

Популярная брюнетка спросила у подписчиков, удавалось ли им оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры. Теледива заявила, что ответственным водителям иногда сложно восстановить справедливость и доказать свою невиность. По словам звезды, съемка проезжей части бывает "кривой" и не отражает реальной картины. Знаменитость отметила, что соблюдать правила и следить за скоростью нужно всегда.



Кроме того, звезда шоу "Дом-2" призналась, что больше любит сидеть в машине за рулем, чем в качестве пассажира. "Я всегда знаю, как лучше ехать: где удобнее, быстрее, по какой полосе", — выразилась Ксения Бородина. Ранее она неоднократно заявляла, что хорошо ориентируется в Москве и спокойно передвигается на авто без навигатора.