"Устроить шабаш!": Оскорбленный Соседов нашел жестокую управу на Бузову

Сергей Соседов утверждает, что точно знает, по какой причине все случилось так. Он объяснил, что уже сдал необходимый тест и готов был выезжать, но получил официальный отказ. Теперь он заявил, что всему виной его белорусские коллеги, обиженные из-за шоу "Икс-фактор". Журналист считает, что ему отчаянно пытаются отомстить.
Все дело в том, что за участие критик попросил сто тысяч долларов, но организаторы программы не согласились на его условия. Они отметили, что не обладают таким количеством средств, чтобы оплачивать его присутствие. Позднее Сергей Васильевич с удивлением обнаружил, что Ольге Бузовой они заплатили намного более внушительную сумму.
Когда Сергей Соседов узнал об этом, он был вне себя от злости. Его попросили вести себя тише, так как поющая ведущая находилась в соседней комнате. "Надо было открыть тогда все эти двери с Бузовой, устроить там шабаш!" – заявил он. Однако вместо этого он подписал договор, но затем все-таки отказался от участия из-за непростой политической ситуации.
Позднее Ольга Бузова написала в личном блоге, что получила 500 тысяч долларов за участие в проекте. Сергею Васильевичу рассказали, что ее якобы попросили написать сумму побольше, чтобы создать резонанс в прессе. Критик убежден, что коллеги теперь обижены на него из-за отказа от сотрудничества.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил