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Шоу-бизнес
"Устроить шабаш!": Оскорбленный Соседов нашел жестокую управу на Бузову

"Устроить шабаш!": Оскорбленный Соседов нашел жестокую управу на Бузову

Музыкальный критик около 20 лет был гостем фестиваля "Славянский базар", проходящего в Витебске. Однако в этом году ему отказали в посещении мероприятия.
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Сергей Соседов утверждает, что точно знает, по какой причине все случилось так. Он объяснил, что уже сдал необходимый тест и готов был выезжать, но получил официальный отказ. Теперь он заявил, что всему виной его белорусские коллеги, обиженные из-за шоу "Икс-фактор". Журналист считает, что ему отчаянно пытаются отомстить.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Все дело в том, что за участие критик попросил сто тысяч долларов, но организаторы программы не согласились на его условия. Они отметили, что не обладают таким количеством средств, чтобы оплачивать его присутствие. Позднее Сергей Васильевич с удивлением обнаружил, что Ольге Бузовой они заплатили намного более внушительную сумму.

Когда Сергей Соседов узнал об этом, он был вне себя от злости. Его попросили вести себя тише, так как поющая ведущая находилась в соседней комнате. "Надо было открыть тогда все эти двери с Бузовой, устроить там шабаш!" – заявил он. Однако вместо этого он подписал договор, но затем все-таки отказался от участия из-за непростой политической ситуации.

Позднее Ольга Бузова написала в личном блоге, что получила 500 тысяч долларов за участие в проекте. Сергею Васильевичу рассказали, что ее якобы попросили написать сумму побольше, чтобы создать резонанс в прессе. Критик убежден, что коллеги теперь обижены на него из-за отказа от сотрудничества.

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Фото: www.instagram.com/ buzova86
Автор: 16 июля 2021, 15:29 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость796352
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сказал бы *оппа не треснет от 100 тыр баксов*, дык она у этого жеманника давно треснула до космических размеров. Там побывало пол-голубой Москвы
Гость804135
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Главное сует деньги, взятку , от богатого спонсора,а получает себе в карман ,вот так и перетаскивают всю родню из аулов в Москву и всем по квартире
Гость804135
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Вот надо учиться у армян, как они умеют своего бестолкового человека устроить без голоса и слуха на мероприятие ,где надо хоть немного разбираться и главное самой иметь музыкальное образование и хоть иногда петь без фанеты Как это убожество,которая сама ноль в музыке и будет кого то наставлять Но зато получила больше Соседова и наверно всех кто будет на месте жюри и наставником ,вот так умеют убеждать ,что на муз шоу в Белоруссии , во МХАТе ,скорее есть у арт директора какая то хитрость ,отдельная взятка тому от кого зависит многое,это способность найти нужного человека ,сунуть ему
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